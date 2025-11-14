Policiais são condenados por roubar torcedores do Vitória

Três policiais foram condenados à prisão na última quinta-feira por se envolverem em roubo contra torcedores do Vitória no dia 1 de fevereiro deste ano, no bairro do Barbalho, em Salvador. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça Militar da Capital.

Vale lembrar que neste dia 1 de fevereiro foi disputado o primeiro clássico Ba-Vi da temporada, na Arena Fonte Nova, que fica próxima ao Barbalho. A partida, válida pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, terminou empatada por 0 a 0. O confronto foi disputado apenas com a presença da torcida do Bahia.

O sargento Joseval Silva Santos foi condenado a 12 anos, dois meses e seis dias de prisão; o sargento Pedro Fabiano Soares Batista a nove anos, oito meses e seis dias; e o soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júnior a seis anos, sete meses e dezessete dias, este último em regime semiaberto. Todos também foram condenados à perda do cargo.

De acordo com a denúncia do MPBA, os crimes aconteceram durante uma abordagem policial de rotina, quando os PMs roubaram, mediante grave ameaça e violência, os celulares de três homens e tentaram pegar os aparelhos de outros dois, agredindo todos eles e causando lesões corporais. Ainda de acordo com a denúncia, os atos cometidos pelos PMs foram flagrados pelas câmeras corporais dos réus, que chegaram a cobrir os dispositivos para tentar ocultar as ações praticadas.

Vista aérea da Arena Fonte Nova, que fica próxima ao Barbalho, local onde torcedores do Vitória foram roubados (Foto: San Junior / Divulgação)

Confira a nota completa divulgada pelo MP a respeito do caso dos policiais

