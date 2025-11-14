Hat-trick de Deyverson acirra disputa no ataque do Fortaleza

O atacante Deyverson marcou o primeiro hat-trick da sua carreira no empate do Fortaleza contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Com a atuação no 3 a 3 da última quarta-feira (12), o atleta reacendeu a disputa por vaga no ataque tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Adam Bareiro vinha em uma sequência de quatro partidas como titular, com três gols no período. Os tentos vieram nos três jogos mais recentes e, em todos, o Tricolor não saiu do empate. Contra o Grêmio, Bareiro recebeu o terceiro amarelo e ficou suspenso.

Com a ausência, Deyverson voltou ao time titular após mais de um mês. O camisa 18 não balançava as redes desde julho, na derrota por 2 a 1 para o Grêmio. Diante do Galo, o jogador marcou aproveitando um desvio de Lucas Gazal, um pênalti e uma bola cruzada na área.

continua após a publicidade

➡️ Palermo comenta empate do Fortaleza e avisa: 'Não estamos entregues'

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em meio à disputa, é provável que o técnico Martín Palermo deixe um dos dois nomes no banco contra o Bahia. O duelo acontecerá na quinta-feira (20), em Salvador (BA).

Juan Martín Lucero e Kayke também são opções para a posição. O primeiro não marca desde maio e o segundo, que está emprestado pelo Botafogo, tem apenas dois jogos com a camisa do Leão.

continua após a publicidade

➡️ Deyverson aplica 'lei do ex' e brilha no empate entre Atlético-MG e Fortaleza

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate, o Fortaleza voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos - quatro a mais do que o Fortaleza.