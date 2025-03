Juventude acerta permanência do atacante Ênio até 2028

O empresário Renan Coelho Costa confirmou que o Juventude exercerá seu direito de compra de 50% dos direitos econômicos do atacante Ênio junto ao Amazonas. O valor da operação irá girar em torno de R$ 1,2 milhão. Segundo o agente, Atlético Mineiro e Grêmio chegaram a sondar o atleta. Renan falou sobre o tema.

- Ênio é atleta do Juventude até 2028. Estamos satisfeitos. O Ênio realizou uma grande Série B pelo Amazonas e se adaptou rapidamente ao Juventude, onde está muito bem. Tenho certeza que ele fará um excelente Campeonato Brasileiro - afirmou.

O atacante paraense já soma 10 partidas pelo clube de Caxias do Sul. Revelado pelo Botafogo, Ênio passou pelo RWD Molenbeek da Bélgica, na temporada 22/23. O camisa 97 comentou sobre a sua permanência na agremiação do Sul do país.

- Estou bastante feliz. Gostei muito daqui e quando soube que o clube exerceu o direito de compra fiquei muito satisfeito. Agora é focar no Campeonato Brasileiro e ajudar o Juventude a fazer uma grande competição - finalizou.