Corinthians x Juventude (Feminino): onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Feminino

Data e Hora Quinta-feira (27), às 16h (de Brasília) Local Parque São Jorge Árbitro Onde assistir TV Brasil

O Corinthians recebe o Juventude nesta quinta-feira (27) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto está marcado para às 16h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, e a TV Brasil (canal aberto) anunciou a transmissão da partida.

As Brabas começaram a competição com o pé direito e golearam o Real Brasília por 8 a 2 na última segunda (24). A equipe ocupa a vice liderança do campeonato, atrás da Ferroviária que leva vantagem nos critérios de desempate.

O Juventude, por sua vez, ocupam a oitava colocação depois de empatar com o América-MG por 1 a 1 pela primeira rodada. As Gurias Jaconeras não poderão contar com a zagueira Bell Silva, que foi expulsa no último jogo e terá de cumprir suspensão automática.

Ingressos

A venda de ingressos para o público geral começou na última terça-feira (25), às 17h (de Brasília) pelo site (www.fieltorcedor.com.br) e não haverá pontos de venda físicos no local da partida. Veja os valores:

Numerada sócio - R$24

Nemurada não sócio - R$30

Arquibancada Leste sócio - R$16

Arquibancada Leste não sócio - R$20

Carol Nogueira jogadora do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o Sao Paulo no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A Feminino 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Juventude pelo Brasileirão Feminino

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X JUVENTUDE

2° RODADA - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Parque São Jorge, em São Paulo;

📺 Onde assistir: TV Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla, Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

JUVENTUDE: Renata; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Maiza Piovezan; Alice, Dani Venturini e Drielly; Pissaia (Jaielly), Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.