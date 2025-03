Juventude tenta a contratação de atacante do Fortaleza

O Juventude tem interesse na contratação do atacante Renato Kayzer, do Fortaleza. A negociação, contudo, é considera "difícil" pelo time gaúcho.

A equipe alviverde colocar Renato Kayzer no radar após identificar que a posição de centroavante é a principal carência para a disputa da Série A. A direção tem outros nomes como possibilidades e espera um posicionamento do Fortaleza.

A informação inicial foi divulgada pelo jornal O Povo, de Fortaleza.

O Leão do Pici pagou R$ 6 milhões ao Athletico por 60% dos direitos econômicos, no começo de 2022. O contrato vai até o fim deste ano. Assim, o atleta pode assinar um pré-contrato em junho de 2025.

Com a camisa do Fortaleza, Renato Kayzer tem 11 gols e três assistências em 54 jogos. Nesta temporada, ele fez 11 jogos, sendo cinco como titular, e marcou três gols.

Entre 2022 e 2024, Renato Kayzer foi emprestado para o América-MG, Daejeon, da Coreia do Sul, e Criciúma.

Renato Kayzer já foi emprestado pelo Fortaleza para o futebol asiático (Divulgação/Daejeon Hana Citizen)

Posição carente no Juventude

O Juventude não está satisfeito com as atuais opções no setor ofensivo. No momento, o clube tem Gabriel Taliari, Gilberto e Ronie Carrillo como alternativas para a função de centroavante.

Taliari é o único apto para o começo do Brasileirão. Gilberto se recupera de lesão muscular, e Carrilo deve ser emprestado.

Assim, o treinador Fabio Matias indicou a contratação de Renato Kayzer, com quem trabalhou nas categorias de base.