Athletico libera atacante para acertar com time da Série A

O Athletico liberou o centroavante Matheus Babi para acertar com o Juventude. O jogador é aguardado nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato.

O Juventude procurava um atacante e tinha Renato Kayzer, do Fortaleza, como alvo principal, mas também avaliava o atacante do Furacão. As conversas avançaram nesta terça-feira (25).

A negociação, a princípio, seria de empréstimo até o fim da Série A deste ano. O Athletico, contudo, aceitou a saída em definitivo sem compensação financeira.

Matheus Babi fez apenas seis gols pelo Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Matheus Babi tinha contrato até o final de 2025 e custou R$ 12 milhões ao Furacão após se destacar no Botafogo. Ao todo, foram seis gols e uma assistência em 41 jogos.

O centroavante começou bem com a camisa rubro-negra em 2021, com quatro gols em 21 jogos, mas sofreu uma lesão grave no joelho e ficou um ano e quatro meses sem jogar. Depois disso, perdeu espaço e foi emprestado ao Santa Clara-POR e Goiás em 2023, além do Penãrol em 2024.

Neste ano, Matheus Babi fez dois gols em oito partidas pelo Athletico.

Posição carente no Juventude

O técnico Fabio Matias não está satisfeito com as atuais opções no setor ofensivo. No momento, o Juventude tem Gabriel Taliari, Gilberto e Ronie Carrillo como alternativas para a função de centroavante.

Taliari é o único apto para a estreia do Brasileirão diante do Vitória no sábado (29), às 18h30, no Alfredo Jaconi. Gilberto se recupera de lesão muscular, e Carrilo está sem espaço e deve ser emprestado.