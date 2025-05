Justiça convoca Coronel Nunes para confirmar assinatura em processo da CBF

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) convocou o coronel Antônio Carlos Nunes para uma audiência a fim de esclarecer suposta fraude em assinatura no documento que pôs fim à ação que contestava a eleição de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF em 2022. A determinação do TJRJ ocorre dois dias após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitar que a corte fluminense investigue o caso. A audiência está marcada para a próxima segunda-feira (12).

Na terça-feira (6) a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) pediu ao STF o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. Ela usou como argumento uma perícia particular encomendada pelo vereador carioca Marcos Dias Pereira (Podemos), que apontou para suposta fraude na assinatura do Coronel Nunes naquele acordo. No dia seguinte, Fernando Sarney — um dos vice-presidentes da CBF — protocolou pedido semelhante, acrescentando detalhes das condições de saúde do coronel.

Relator do caso, Gilmar Mendes negou o afastamento de Ednaldo Rodrigues, mas determinou que o TJRJ, onde o caso tramitou inicialmente, investigue a suposta fraude.

Audiência com Coronel Nunes sobre a CBF poderá ser feita por videoconferência

Nesta sexta-feira (9), o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, da 19ª Câmara Cível do TJRJ, convocou o coronel Nunes para uma oitiva na próxima segunda-feira (12). O coronel, de 86 anos, que mora em Belém e vem enfrentando problemas de saúde, não é visto em público desde 2023. Zéfiro autorizou que a audiência seja feita por videoconferência.

"Para que este julgador forme de maneira definitiva sua convicção, e em respeito ao sagrado princípio do contraditório, é indispensável a utilização do disposto no artigo 481 do CPC - audiência de inspeção judicial(pessoal) -, instrumento comum nas Varas de Família e Órfãos e Sucessões", diz trecho da decisão.

Desde que as movimentações na Justiça para tentar tirar Ednaldo Rodrigues da presidência aumentaram, a CBF tem se posicionado defendendo a lisura do processo. Na quarta-feira, após o STF negar o afastamento de Ednaldo, a confederação emitiu nota em que dizia receber com "serenidade" a decisão.

"A decisão reafirma a lisura da atual gestão, que já foi aprovada em 3 turnos: na eleição de 2022, na vitória sobre a tentativa de golpe em 2024 e na reeleição ocorrida há pouco mais de um mês, com apoio maciço e histórico de todas as 27 federações estaduais e dos 40 clubes das Séries A e B", diz trecho da nota.