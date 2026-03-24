Julgamento de pancadaria em Cruzeiro x Atlético-MG acontece nesta terça; saiba o que está em jogo

Os 25 jogadores envolvidos na pancadaria generalizada na final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG serão julgados nesta terça-feira (24) pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG). O julgamento será realizado na sede da entidade e está marcado para as 19h (de Brasília).

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Foram intimados 12 jogadores do Alvinegro e 13 da Raposa. Além deles, Aluizio Carlos dos Santos, massagista do Atlético-MG, e representantes das diretorias dos dois clubes também foram convocados pela auditora Fernanda Cristina Soares.

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Apesar de não terem sido expulsos na pancadaria que ocorreu no Mineirão, o volante Lucas Silva e o zagueiro Vitor Hugo também foram intimados.

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Inicialmente, as sanções que podem ser aplicadas como punição se restringem apenas às competições da Federação Mineira de Futebol (FMF). Sendo assim, eventuais suspensões serão cumpridas apenas na próxima edição do Campeonato Mineiro.

Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atletico MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

Porém, se o caso for considerado mais grave, o TJD pode solicitar ao STJD uma punição em âmbito nacional. Se o caso for enquadrado no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que trata da agressão física, a pena varia entre quatro e 12 jogos.

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Confira lista de jogadores intimados pela confusão em Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro

Christian

Matheus Henrique

Lucas Romero

Gerson

Fabrício Bruno

Kaio Jorge

Lucas Silva

Walace

Cássio

Kauã Prates

Fagner

Lucas Villalba

João Marcelo

Atlético

Everson Alan Franco Alan Minda Ruan Tressoldi Vitor Hugo Lyanco Junior Alonso Hulk Ângelo Preciado Renan Lodi Gabriel Delfim Mateo Cassierra

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