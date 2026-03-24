Julgamento de pancadaria em Cruzeiro x Atlético-MG acontece nesta terça; saiba o que está em jogo
Os jogadores se envolveram em uma confusão na final do Campeonato Mineiro
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Os 25 jogadores envolvidos na pancadaria generalizada na final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG serão julgados nesta terça-feira (24) pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG). O julgamento será realizado na sede da entidade e está marcado para as 19h (de Brasília).
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Foram intimados 12 jogadores do Alvinegro e 13 da Raposa. Além deles, Aluizio Carlos dos Santos, massagista do Atlético-MG, e representantes das diretorias dos dois clubes também foram convocados pela auditora Fernanda Cristina Soares.
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Apesar de não terem sido expulsos na pancadaria que ocorreu no Mineirão, o volante Lucas Silva e o zagueiro Vitor Hugo também foram intimados.
Inicialmente, as sanções que podem ser aplicadas como punição se restringem apenas às competições da Federação Mineira de Futebol (FMF). Sendo assim, eventuais suspensões serão cumpridas apenas na próxima edição do Campeonato Mineiro.
Porém, se o caso for considerado mais grave, o TJD pode solicitar ao STJD uma punição em âmbito nacional. Se o caso for enquadrado no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que trata da agressão física, a pena varia entre quatro e 12 jogos.
Confira lista de jogadores intimados pela confusão em Cruzeiro x Atlético-MG
Cruzeiro
- Christian
- Matheus Henrique
- Lucas Romero
- Gerson
- Fabrício Bruno
- Kaio Jorge
- Lucas Silva
- Walace
- Cássio
- Kauã Prates
- Fagner
- Lucas Villalba
- João Marcelo
Atlético
- Everson
- Alan Franco
- Alan Minda
- Ruan Tressoldi
- Vitor Hugo
- Lyanco
- Junior Alonso
- Hulk
- Ângelo Preciado
- Renan Lodi
- Gabriel Delfim
- Mateo Cassierra
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