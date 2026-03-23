Copa do Brasil: confira ordem dos confrontos, datas e retrospecto de Cruzeiro x Goiás

Na tarde desta segunda-feira (23), foi realizado o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro irá enfrentar o Goiás e terá uma pequena vantagem no duelo contra os goianos.

continua após a publicidade

Ficou definido que o Cabuloso irá definir o duelo contra o Esmeraldino em partida dentro de casa, jogando a ida fora.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O primeiro duelo entre Cruzeiro e Goiás está previsto para o dia 22 ou 23 de abril e deverá ser realizado no Estádio Hailé Pinheiro. Já o confronto de volta será em 13 ou 14 de maio, no Mineirão. As datas serão detalhadas em breve pela CBF.

A última vez que os clubes se enfrentaram foi em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Goiás (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Esta será a estreia da Raposa nesta edição da Copa do Brasil. A equipe entrou na quinta fase por estar entre os participantes do Brasileirão. Quem disputa esta etapa conquista R$ 2 milhões e quem avançar, R$ 3 milhões.

Retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás

55 partidas 29 vitórias 11 empates 15 derrotas 72 gols marcados 54 gols sofridos

VEJA OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASIL:

Atlético-MG x Ceará Cruzeiro x Goiás Athletico-PR x Atlético-GO Flamengo x Vitória Grêmio x Confiança-SE Vasco x Paysandu Fortaleza x CRB-AL Bahia x Remo Botafogo x Chapecoense Red Bull Bragantino x Mirassol Corinthians x Barra-SC Fluminense x Operário-PR Palmeiras x Jacuipense-BA Internacional x Athletic-MG Santos x Coritiba São Paulo x Juventude

Formato da competição

Ao todo, 32 equipes ainda estão na disputa. O sorteio da Copa do Brasil inclui os 12 times que permanecem no torneio após avançarem nas quatro primeiras fases, e as equipes da elite nacional.

continua após a publicidade

Para definir os confrontos, a CBF alocou os times em dois potes, com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Pelo regulamento, não havia nenhum outro tipo de restrição, o que permitiria que até cinco dos 16 duelos fossem entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficaram alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.

O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.