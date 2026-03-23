Copa do Brasil: confira ordem dos confrontos, datas e retrospecto de Cruzeiro x Goiás
O Cruzeiro foi semifinalista na última edição da Copa do Brasil
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Na tarde desta segunda-feira (23), foi realizado o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro irá enfrentar o Goiás e terá uma pequena vantagem no duelo contra os goianos.
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O primeiro duelo entre Cruzeiro e Goiás está previsto para o dia 22 ou 23 de abril e deverá ser realizado no Estádio Hailé Pinheiro. Já o confronto de volta será em 13 ou 14 de maio, no Mineirão. As datas serão detalhadas em breve pela CBF.
A última vez que os clubes se enfrentaram foi em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0.
Esta será a estreia da Raposa nesta edição da Copa do Brasil. A equipe entrou na quinta fase por estar entre os participantes do Brasileirão. Quem disputa esta etapa conquista R$ 2 milhões e quem avançar, R$ 3 milhões.
Retrospecto do Cruzeiro contra o Goiás
- 55 partidas
- 29 vitórias
- 11 empates
- 15 derrotas
- 72 gols marcados
- 54 gols sofridos
VEJA OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASIL:
- Atlético-MG x Ceará
- Cruzeiro x Goiás
- Athletico-PR x Atlético-GO
- Flamengo x Vitória
- Grêmio x Confiança-SE
- Vasco x Paysandu
- Fortaleza x CRB-AL
- Bahia x Remo
- Botafogo x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Corinthians x Barra-SC
- Fluminense x Operário-PR
- Palmeiras x Jacuipense-BA
- Internacional x Athletic-MG
- Santos x Coritiba
- São Paulo x Juventude
Formato da competição
Ao todo, 32 equipes ainda estão na disputa. O sorteio da Copa do Brasil inclui os 12 times que permanecem no torneio após avançarem nas quatro primeiras fases, e as equipes da elite nacional.
Para definir os confrontos, a CBF alocou os times em dois potes, com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Pelo regulamento, não havia nenhum outro tipo de restrição, o que permitiria que até cinco dos 16 duelos fossem entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficaram alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.
O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.
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