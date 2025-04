Jovem promessa troca Athletico pelo Santos e é criticado por Petraglia

O meia Kauan Pierry, 17 anos, trocou o Athletico pelo Santos na semana passada e gerou revolta do presidente rubro-negro Mario Celso Petraglia. O acordo é até janeiro de 2028, com multa rescisória de R$ 600 milhões.

De acordo com o portal UmDois Esportes, Petraglia usou a reunião do Conselho Deliberativo na segunda-feira (28) para criticar a jovem promessa. O encontro serviu para mostrar o balanço financeiro do Furacão em 2024, com superávit pelo 11º ano consecutivo.

A explicação aconteceu após um conselheiro questionar se Kauan Pierry foi aliciado pelo Santos para deixar o CT do Caju. O dirigente do Athletico negou a versão e disse que essa narrativa foi plantada pelo empresário Giba Brasil.

- Isso é mentira. Foi plantado pelo procurador do jogador. É um menino mau elemento, que não tinha a menor condição de aproveitamento. Duvido que vai virar. Aquela história não é verdadeira - declarou o dirigente do Athletico.

Kauan Pierry em jogo do sub-17 do Athletico. Foto: Cahuê Miranda/Athletico

Kauan Pierry acertou com o Furacão em 2022 e assinou o primeiro contrato profissional em junho de 2024, com multa rescisória de R$ 300 milhões. Em abril deste ano, contudo, o Athletico rescindiu com o meio-campista por "motivos disciplinares". A alegação era de que ele faltava as aulas de inglês, que tem a escola comandada por uma das filhas de Petraglia.

Com a camisa atleticana, o atleta fez 61 jogos e marcou cinco gols. Nesta temporada, ele entrou em campo apenas uma vez ao jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, diante do Osasco Audax. Desde o final do ano passado, o atleta integrava o sub-20 do Athletico.

Kauan Pierry tem o mesmo empresário de jogador afastado no Athletico

Kauan Pierry tem o empresário Giba Brasil como responsável por sua carreira. Ele também agencia o zagueiro Thiago Heleno, afastado no Athletico desde o final de 2024.

Ídolo do Furacão, o "General da Baixada" teve a passagem arranhada pela queda do clube à Série B. Thiago Heleno foi considerado culpado pelo rebaixamento por Petraglia, assim como o volante Fernandinho e os atacantes Nikão e Pablo, pela influência dentro do vestiário.

Dessa forma, o dirigente decidiu afastá-lo da pré-temporada, antecipada para 26 de dezembro por conta da queda de divisão. Atualmente, o zagueiro treina em separado no CT atleticano mesmo com contrato até o final deste ano - o vínculo foi renovado em julho de 2024.