Santos anuncia Cléber Xavier como novo técnico

O Santos anunciou, na tarde desta terça-feira (29), a contratação de Cléber Xavier como novo técnico. O profissional de 61 anos assinou contrato válido até o fim de 2025.

Esta será a primeira experiência de Cléber como técnico principal. Ele chega acompanhado de Matheus Bachi, filho de Tite, e do preparador físico Fábio Mahseredjian. Os três integraram a comissão técnica da Seleção Brasileira nos últimos anos.

O novo técnico do Santos deve comandar o primeiro treino nesta terça-feira (29) e estrear na partida contra o CRB, nesta quinta-feira (1º), às 18h, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

Carreiras e títulos de Cléber Xavier

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Cléber Márcio Serpa Xavier, trabalhou com Tite por 24 anos e acumula passagens como auxiliar em clubes tradicionais, como Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, além da Seleção, no qual disputou duas Copa do Mundo. Como treinador nas categorias de base, trabalhou em Internacional e Grêmio.

Cléber Xavier, conhecido nos bastidores como "Clebinho", empilhou taças ao lado de Tite. Pelo Grêmio, foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil, enquanto no arquirrival Internacional levantou a taça da Copa Sul-Americana e do Gauchão em 2008.

No Corinthians, viveu uma das fases mais vitoriosas da história do clube, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), além das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013.

Já no Flamengo, integrou a comissão que venceu o Campeonato Carioca de 2024. Pela Seleção Brasileira, esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, além de conquistar a Copa América de 2019.