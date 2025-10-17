menu hamburguer
Fora de Campo

Quem matou Odete Roitman? Veja 10 fatos do futebol durante a primeira edição da novela

Globo transmite o último capítulo de Vale Tudo, nesta sexta-feira (17)

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
06:40
Odete Roitman é vilã da novela "Vale Tudo", da Rede Globo (Foto: Fábio Rocha/Globo)
Odete Roitman é vilã da novela "Vale Tudo", da Rede Globo (Foto: Fábio Rocha/Globo)
O Brasil inteiro quer desvendar o mistério da morte de Odete Roitman, vilã da novela 'Vale Tudo', da TV Globo. No entanto, essa não é a primeira vez que os brasileiros se unem para descobrir o destino da personagem. Em 1988, durante a exibição original da novela, a atriz Beatriz Segall deu vida à protagonista, que agora é interpretada por Débora Bloch na versão atual.

➡️Odete Roitman morreu? Ronaldinho Gaúcho ‘desvenda’ mistério em rolê aleatório

Diante disso, o Lance! relembra as 10 principais curiosidades no universo do futebol em 1988, ano em que Odete Roitman morreu pela primeira vez. Confira abaixo.

Bahia campeão brasileiro

A grande surpresa da temporada foi o título do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Bahia contra o Internacional. Comandados pelo lendário Evaristo de Macedo, o Tricolor baiano contou com a genialidade de Bobô, para garantir o segundo título nacional de sua história.

Van Basten ganha a primeira Bola de Ouro

Principal jogador na conquista da Eurocopa daquela temporada, o holandês Marco Van Basten conquistou sua primeira Bola de Ouro de 1988.

➡️ ‘Quem matou Odete Roitman?’: Corinthians promove ação contra feminicídio

Vasco vende Romário para o PSV

Após se destacar nas Olimpíadas de Seul, Romário atraiu a atenção de grandes potências do futebol mundial. De olho na principal promessa do ataque brasileiro, o PSV, da Holanda, contratou o atacante por 6 milhões de euros, batendo todos os recordes de transferências da época.

Romário pelo PSV contra o Steua Bucaresti (Foto: Site Oficial/PSV)
Romário em ação pelo PSV (Foto: Site Oficial/PSV)

Seleção do Campeonato Brasileiro de 1988

Nomes consagrados do futebol nacional estavam na seleção do Campeonato Brasileiro: Taffarel; Mazinho, Alfinete; Aguirregaray, Pereira; Paulo Rodrigues, Bobô, Adílson Heleno; Vivinho, Nílson, Zinho.

➡️ Quem matou Odete Roitman? Técnico relembra spoiler de novela em jogo do Brasileirão

Artilharia do Brasileirão

Com 15 gols marcados, o grande artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1988 foi o atacante Nilson, do Internacional.

Mudanças no regulamento

Em 1988, a CBF instituiu o rebaixamento para os quatro últimos colocados. Como o campeonato era decidido por mata-mata, também foi incluída a decisão por pênaltis para desempatar os confrontos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sócrates é contratado pelo Santos

Um ano antes de pendurar as chuteiras, o ídolo do futebol Brasileiro, Sócrates foi anunciado pelo Santos. Mesmo depois de marcar história com a camisa do Corinthians, onde é considerado um dos maiores ídolos, o meia vestiu a camisa de seu time de infância após um período sem jogar em alto nível.

Sócrates atuou no Santos em 1988, ano da primeira edição de Vale Tudo, novela que tem Odete Roitman como protagonista
Doutor Sócrates com a camisa do Santos (Foto: Reprodução)

Fluminense perde grande reforço

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro Ricardo Gomes, fundamental na conquista do tricampeonato carioca, alçou outros voos em sua carreira e se transferiu para o Benfica, de Portugal.

Jogadores de seleção no Botafogo

O Botafogo anunciou duas grandes contratações, de olho na temporada de 1988. Depois de passar pelo Internacional, o zagueiro Mauro Galvão se juntou ao atacante Cláudio Adão como os principais reforços da equipe no ano.

