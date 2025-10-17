Quem matou Odete Roitman? Veja 10 fatos do futebol durante a primeira edição da novela
Globo transmite o último capítulo de Vale Tudo, nesta sexta-feira (17)
O Brasil inteiro quer desvendar o mistério da morte de Odete Roitman, vilã da novela 'Vale Tudo', da TV Globo. No entanto, essa não é a primeira vez que os brasileiros se unem para descobrir o destino da personagem. Em 1988, durante a exibição original da novela, a atriz Beatriz Segall deu vida à protagonista, que agora é interpretada por Débora Bloch na versão atual.
Diante disso, o Lance! relembra as 10 principais curiosidades no universo do futebol em 1988, ano em que Odete Roitman morreu pela primeira vez. Confira abaixo.
Bahia campeão brasileiro
A grande surpresa da temporada foi o título do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Bahia contra o Internacional. Comandados pelo lendário Evaristo de Macedo, o Tricolor baiano contou com a genialidade de Bobô, para garantir o segundo título nacional de sua história.
Van Basten ganha a primeira Bola de Ouro
Principal jogador na conquista da Eurocopa daquela temporada, o holandês Marco Van Basten conquistou sua primeira Bola de Ouro de 1988.
Vasco vende Romário para o PSV
Após se destacar nas Olimpíadas de Seul, Romário atraiu a atenção de grandes potências do futebol mundial. De olho na principal promessa do ataque brasileiro, o PSV, da Holanda, contratou o atacante por 6 milhões de euros, batendo todos os recordes de transferências da época.
Seleção do Campeonato Brasileiro de 1988
Nomes consagrados do futebol nacional estavam na seleção do Campeonato Brasileiro: Taffarel; Mazinho, Alfinete; Aguirregaray, Pereira; Paulo Rodrigues, Bobô, Adílson Heleno; Vivinho, Nílson, Zinho.
Artilharia do Brasileirão
Com 15 gols marcados, o grande artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1988 foi o atacante Nilson, do Internacional.
Mudanças no regulamento
Em 1988, a CBF instituiu o rebaixamento para os quatro últimos colocados. Como o campeonato era decidido por mata-mata, também foi incluída a decisão por pênaltis para desempatar os confrontos.
Sócrates é contratado pelo Santos
Um ano antes de pendurar as chuteiras, o ídolo do futebol Brasileiro, Sócrates foi anunciado pelo Santos. Mesmo depois de marcar história com a camisa do Corinthians, onde é considerado um dos maiores ídolos, o meia vestiu a camisa de seu time de infância após um período sem jogar em alto nível.
Fluminense perde grande reforço
Revelado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro Ricardo Gomes, fundamental na conquista do tricampeonato carioca, alçou outros voos em sua carreira e se transferiu para o Benfica, de Portugal.
Jogadores de seleção no Botafogo
O Botafogo anunciou duas grandes contratações, de olho na temporada de 1988. Depois de passar pelo Internacional, o zagueiro Mauro Galvão se juntou ao atacante Cláudio Adão como os principais reforços da equipe no ano.
