Jovem é expulso por motivo inusitado no Paulistão Sub-12: ‘Mataram o futebol’

Wallacy, jogador do Mauá de apenas 12 anos, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso após subir com os dois pés sobre a bola durante partida contra o Jabaquara. O incidente aconteceu no último dia 14, no estádio Espanha, em Santos, aos 23 minutos do segundo tempo do confronto válido pelo Campeonato Paulista Sub-12.

O lance ocorreu quando o atleta, que vestia a camisa 11, dominou a bola pelo lado direito do campo e subiu com ambos os pés sobre ela diante de um adversário. Na sequência, Wallacy tentou prosseguir com a jogada, mas foi desarmado por Guilherme Soares, do Jabaquara, com a bola saindo pela lateral.

O árbitro Amilton Ferreira Alves aplicou a punição imediatamente após a bola sair de campo. Wallacy já havia recebido um cartão amarelo anteriormente por chutar um adversário com a partida paralisada, o que resultou em sua saída obrigatória do jogo após a segunda advertência.

A súmula da partida detalhou o motivo da punição ao jovem atleta. De acordo com o documento oficial, Wallacy foi "substituído disciplinarmente por após ser advertido chutar seu adversário de maneira temerária com o jogo paralisado, foi advertido novamente por atitude antidesportiva ao subir na bola com ambos os pés mostrando desrespeito aos seus adversários."

Mesmo com um jogador a menos em parte do segundo tempo, o Mauá conseguiu vencer a partida por 1 a 0, mantendo o resultado positivo apesar da expulsão.

Em abril deste ano, a CBF comunicou aos clubes que jogadores que utilizassem esse recurso durante partidas do Campeonato Brasileiro receberiam cartão amarelo. A entidade enviou um ofício a clubes e federações sobre essa nova regulamentação.

