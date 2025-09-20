Oscar treina sem restrições antes de clássico; veja provável escalação do São Paulo

Oscar pode ser novidade no banco de reservas do São Paulo contra o Santos neste domingo (21) na Vila Belmiro. Neste sábado, o jogador treinou sem restrições no SuperCT. O Tricolor encara a equipe em um clássico pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O meia sofreu três fraturas vertebrais em clássico contra o Corinthians, há algumas semanas. O Lance! confirmou que ele passou por nova avaliação médica no começo da semana e estava bem próximo de ser liberado.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo entende que a grande prioridade nesta temporada é a classificação na Copa Libertadores. Na quinta-feira, dia 25, o time enfrenta a LDU no Morumbis pela volta das quartas de final da competição.

continua após a publicidade

Por conta disso, o Tricolor deve adotar um time mais alternativo contra o Peixe na Vila Belmiro. Além da possível presença dos mais jovens entre os relacionados, reforços como Maílton e Tolói podem ganhar mais minutos.

➡️São Paulo prevê superávit no final do ano e detalha números, diz relatório do FIDC

Além disso, o quarteto formado por Maik, Lucca, Pedro Ferreira e Nicolas, todos revelados em Cotia, também se apresentaram no SuperCT, podendo serem relacionados para o jogo deste domingo.

continua após a publicidade

A equipe retornou de viagem na madrugada de quinta-feira (18), e os atletas que atuaram os 90 minutos no Equador realizaram apenas atividades regenerativas.

Oscar se lesionou no último clássico do São Paulo contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Maílton, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Dinenno.