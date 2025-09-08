Atacante retorna de empréstimo ao Empoli e renova contrato com o Coritiba

O Coritiba renovou o contrato com o atacante Brayan, 19 anos, na noite de domingo (7). O jovem jogador estava emprestado ao Empoli, da Itália.

O novo vínculo do atleta vai até dezembro de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

Criado na base do Coxa, onde está desde 2022, Brayan tem sete gols em 40 jogos pelo sub-20. Ele ainda não estreou como profissional.

No ano passado, o atacante fez sete gols e deu três assistências em 28 partidas pelo sub-20 do Empoli. O jogador chegou a ser relacionado para três confrontos da equipe principal no Campeonato Italiano, entre janeiro e fevereiro deste ano, mas não foi acionado.

O Empoli tinha a possibilidade de exercer a opção de compra, no valor de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões, na cotação atual), mas preferiu devolvê-lo ao Coxa.

Atualmente, Brayan se recupera de uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. Caso fique apto, ele participará da Taça FPF, que começará neste mês e dá vaga para a Copa do Brasil de 2026.

Coritiba na Série B

Líder, com 46 pontos, o Coritiba está oito pontos acima do Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4. A equipe alviverde volta a campo contra o vice-líder Goiás na sexta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada da Série B.

