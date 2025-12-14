Corinthians e Cruzeiro duelam para coroar a temporada e evitar crise

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14) para definir o primeiro finalista da Copa do Brasil. Além de manter vivo o sonho do último título em disputa na temporada, o confronto coloca em avaliação dois trabalhos distintos, que poderão ser celebrados ou questionados conforme o resultado.

De um lado, o Corinthians, campeão estadual sobre o maior rival, mas que conviveu com turbulências durante a campanha no Brasileirão e acabou na metade inferior da tabela. Do outro, um Cruzeiro que rivalizou com duas das principais potências do país no torneio nacional, mas ainda não levantou taças.

Os paulistas têm vantagem mínima após a vitória na partida de ida, fora de casa, e decidem a eliminatória na Neo Química Arena, que anunciou ingressos esgotados para a semifinal. Ainda assim, dependem do título para disputar a próxima edição da Libertadores, enquanto os mineiros já têm vaga assegurada na fase de grupos.

Equipes buscam evitar crise no fim da temporada

O Corinthians chega para a partida de volta com o objetivo de manter vivo o sonho do segundo título na temporada e afastar a sequência negativa nesta reta final do ano, período em que o clube caiu diversas posições na tabela do Campeonato Brasileiro.

Além da vaga na Libertadores, a conquista garantiria ao Corinthians uma premiação milionária, considerada essencial para o clube, que enfrenta problemas financeiros recentes.

Já a equipe comandada por Leonardo Jardim busca evitar uma temporada sem títulos e encerrar o ano em alta, após eliminações precoces na Copa Sul-Americana, ainda na fase de grupos, e no Campeonato Mineiro.

O campeão da Copa do Brasil irá embolsar R$ 77,175 milhões, enquanto o vice-campeão do torneio ficará com aproximadamente R$ 33 milhões.

Memphis Depay comemora gol do Corinthians sobre o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Eliminatória entre Corinthians e Cruzeiro

O Corinthians venceu o confronto de ida por 1 a 0, no Mineirão, em partida disputada na última quarta-feira (10). O gol alvinegro foi marcado pelo atacante Memphis Depay, que finalizou livre após cruzamento de Yuri Alberto, ainda na primeira etapa.

O jogo de volta acontece neste domingo (14), na Neo Química Arena, onde o Corinthians joga por um empate para chegar à decisão. O vencedor da eliminatória enfrentará o ganhador do duelo entre Vasco e Fluminense, que se enfrentam no mesmo dia, no Maracanã.