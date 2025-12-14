Análise: Ceará e Fortaleza acertam na urgência por treinadores

Os rivais Ceará e Fortaleza, que caíram juntos para a Série B do Campeonato Brasileiro, já definiram seus novos treinadores. As equipes entenderam um ponto importante: o planejamento de um possível acesso em 2026 não tem como ser tardio.

O Ceará ficou um ano inteiro com Léo Condé. Apesar do acesso em 2024 e do título estadual nesta temporada, o treinador encerrou o Brasileirão em uma sequência de pouco repertório ofensivo. Ficou longe de ser o único culpado pelo rebaixamento, mas fez parte de uma campanha irregular. Assim, seu contrato não foi renovado.

Mozart foi apontado como substituto dois dias depois. Além de subir com o Mirassol em 2024, o profissional conquistou a última Série B pelo Coritiba. É importante ver como o técnico vai trabalhar ofensivamente, mas a experiência na competição e os bons números defensivos são pontos favoráveis.

Mozart, novo treinador do Ceará, conquistou a Série B com o Coritiba (Foto: JP Pacheco/Coritiba EC)

O 2025 do Fortaleza, por outro lado, saiu de Juan Pablo Vojvoda para Renato Paiva e, depois, Martín Palermo. Este último quase evitou o rebaixamento do Leão, mas o baixo desempenho dos trabalhos anteriores pesou.

O Tricolor anunciou que Palermo não renovaria e, minutos depois, oficializou a chegada de Thiago Carpini. O treinador subiu com o Juventude em 2023 e só tinha trabalhado na Série A desde então. É um bom nome pela experiência, mas terá que relembrar as diferenças entre cada divisão.

Nova temporada começa em breve

Ainda que a Série B comece apenas em março, ter novos comandantes já em dezembro é importante por diversos motivos. Mozart e Carpini participarão da montagem do elenco desde o início, lidando com chegadas e saídas. O Brasileirão, que volta em janeiro, deve sondar nomes da dupla cearense.

Com eventuais clássicos no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste, os treinadores também duelarão na Série B se seguirem nos cargos até lá. Indo além de dois jogos, talvez travem uma briga interessante pelo acesso.