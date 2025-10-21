Cruzeiro passa por fase de poucos gols no Brasileirão

A vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, sábado (18), no Mineirão, interrompeu a sequência de quatro partidas sem vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas não foi suficiente para melhorar o recente desempenho ofensivo da equipe. Nos últimos cinco jogos, a equipe celeste marcou somente três gols, contra Sport, Atlético-MG e Fortaleza – passou em branco contra Vasco e Flamengo.

Quinto melhor ataque do Brasileirão, com 42 gols, atrás de Flamengo, Palmeiras, Mirassol e Vasco, o Cruzeiro nunca teve um desempenho tão ruim ofensivamente em um recorte de cinco jogos na competição. Entre a 16ª e a 20ª rodadas, a equipe do técnico Leonardo Jardim fez cinco gols, média de um por partida. Agora, a média está em 0,6 por jogo.

Christian comemora gol do Cruzeiro na vitória sobre o Fortaleza (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mesmo incluindo jogos pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana, desde o início do Brasileirão, o pior desempenho ofensivo num recorte de cinco jogos havia sido nos primeiros 20 dias de abril, também com apenas cinco gols.

Por outro lado, o Cruzeiro mostrou mais força ofensiva entre a 11ª e a 15ª rodadas do Brasileirão, quando marcou 12 gols. Nesse recorte, goleou o Grêmio por 4 a 1 e o Juventude por 4 a 0 e venceu o Palmeiras por 2 a 1 e o Fluminense por 2 a 0, além de empatar sem gol com o Vitória, no Barradão, debaixo de muita chuva.

Kaio Jorge vive jejum de gols e é alcançado na artilharia do Brasileirão

O desempenho do atacante Kaio Jorge está diretamente ligado a esse fraco desempenho ofensivo do Cruzeiro. O jogador não marca desde a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, no Mineirão, em 11 de setembro.

continua após a publicidade

Pelo Brasileirão, já são oito rodadas de jejum – em duas delas, Kaio Jorge ficou de fora da equipe por suspensão. O último gol do atacante pelo campeonato foi na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, em 23 de agosto.

Com isso, Arrascaeta, do Flamengo, se igualou ao atacante do Cruzeiro na liderança da artilharia com 15 gols. O atacante Vítor Roque, do Palmeiras, chegou aos 13 gols, empatando com Vegetti, do Vasco, que também vive período de seca – Pedro, do Flamengo, está com 12.

Kaio Jorge tentará quebrar o jejum domingo (26), contra o líder Palmeiras, no Allianz Parque, às 20h30, pela 30ª rodada. No turno, o atacante foi o autor dos dois gols do Cruzeiro na vitória por 2 a 1, no Mineirão, em 1º de junho.