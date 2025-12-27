O Maracanã está pronto para receber o Jogo das Estrelas neste sábado (27), às 18h30 (de Brasília). Zico e seus convidados entram em ação para encerrar a temporada do futebol brasileiro. O Lance! mostra para você os nomes confirmados para a festividade no Rio de Janeiro.

Grandes nomes da história do futebol já participaram do Jogo das Estrelas, como Maradona, Romário, Neymar, Adriano Imperador e Roberto Dinamite.

Para a 21ª edição do Jogo das Estrelas, Júnior, Renato Gaúcho, Petkovic, Djalminha, Nuno Gomes (Portugal), Aldair, Verón (Argentina) e Leonardo estão entre os confirmados.

Veja os nomes confirmados para o Jogo das Estrelas

Arrascaeta

Verón

Jorginho

Nuno Gomes

Léo Ortiz

Pedro

Daniel Fonseca

Rafinha

Adriano

Júnior

Renato Gaúcho

Petkovic

Djalminha

Sávio

Aldair

Jorginho

Zé Roberto

Denilson

Ibson

Silas

Grafite

Aloísio Chulapa

Alcindo

Alex Dias

Carlos Alberto Santos

Carlos Germano

Gabriel

Luisinho

Fernando Santos

Wilson Gottardo

Thiago Coimbra

Orlando Berrío

Leonardo

Ronaldo Angelim

Valdo

Angelina

Luany

Gilberto

Obina

Edinho

Gonçalves

Juan

Zé Roberto

Helton

Toró

Cristian

Charles Guerreiro

Romário

Breno Bidon

Antes de a bola rolar para o Jogo das Estrelas, atores, cantores e influenciadores entrarão em campo pelo Jogo dos Artistas, marcado para 16h.

Jogo das Estrelas de Zico (Foto: Divulgação / JDE)

Confirmados no Jogo dos Artistas

Alessandro Anes

Andre Luiz Frambach

André Lamoglia

André Marinho

André Miranda

Arthur Aguiar

Bernardo Mesquita

Brabo Gordinho

Braune

Bruno Coimbra

Bruno Gissoni

Cluadio Andrade

Danilo Mesquita

David Brazil

Eike Duarte

Francisco Vitti

Fausto Jorginho

Gordinho Madureira

Igor Jansen

Iran Malfitano

Jaffar Bambirra

Jon Vlogs

José Aldo

José Loreto

LD Júnior

Léo Biteco

Léo Macaé

Ludmilla

Marcelo Melo

Márcio Kieling

Matheus Gonze

Matteus Alegrette

MC Maneirinho

MC Smith

Negrete

Nicola Siri

Nicolas Prattes

Olivinha

Pedro Lamin

Poze

Rafael Gualandi

Rafael Vitti

Rayel Andrade

Ricardo Pereira

Romulo Estrela

Ruan Aguiar

Sylvinho Blau Blau

Xamã

Tudo sobre o Jogo das Estrelas

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: SporTV