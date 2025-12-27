Jogo das Estrelas: veja os nomes confirmados para a partida no Maracanã
Estádio caroica recebe a 21ª edição do evento de Zico
- Matéria
- Mais Notícias
O Maracanã está pronto para receber o Jogo das Estrelas neste sábado (27), às 18h30 (de Brasília). Zico e seus convidados entram em ação para encerrar a temporada do futebol brasileiro. O Lance! mostra para você os nomes confirmados para a festividade no Rio de Janeiro.
Relacionadas
- Onde Assistir
Jogo das Estrelas: onde assistir, horário e atrações da partida de Zico
Onde Assistir26/12/2025
- Futebol Nacional
Zico destaca tradição do Jogo das Estrelas e revela condição física: ‘Difícil’
Futebol Nacional26/12/2025
- Flamengo
Jogo das Estrelas terá ídolos do elenco atual do Flamengo
Flamengo25/12/2025
Grandes nomes da história do futebol já participaram do Jogo das Estrelas, como Maradona, Romário, Neymar, Adriano Imperador e Roberto Dinamite.
Para a 21ª edição do Jogo das Estrelas, Júnior, Renato Gaúcho, Petkovic, Djalminha, Nuno Gomes (Portugal), Aldair, Verón (Argentina) e Leonardo estão entre os confirmados.
Veja os nomes confirmados para o Jogo das Estrelas
Arrascaeta
Verón
Jorginho
Nuno Gomes
Léo Ortiz
Pedro
Daniel Fonseca
Rafinha
Adriano
Júnior
Renato Gaúcho
Petkovic
Djalminha
Sávio
Aldair
Jorginho
Zé Roberto
Denilson
Ibson
Silas
Grafite
Aloísio Chulapa
Alcindo
Alex Dias
Carlos Alberto Santos
Carlos Germano
Gabriel
Luisinho
Fernando Santos
Wilson Gottardo
Thiago Coimbra
Orlando Berrío
Leonardo
Ronaldo Angelim
Valdo
Angelina
Luany
Gilberto
Obina
Edinho
Gonçalves
Juan
Zé Roberto
Helton
Toró
Cristian
Charles Guerreiro
Romário
Breno Bidon
Antes de a bola rolar para o Jogo das Estrelas, atores, cantores e influenciadores entrarão em campo pelo Jogo dos Artistas, marcado para 16h.
Confirmados no Jogo dos Artistas
Alessandro Anes
Andre Luiz Frambach
André Lamoglia
André Marinho
André Miranda
Arthur Aguiar
Bernardo Mesquita
Brabo Gordinho
Braune
Bruno Coimbra
Bruno Gissoni
Cluadio Andrade
Danilo Mesquita
David Brazil
Eike Duarte
Francisco Vitti
Fausto Jorginho
Gordinho Madureira
Igor Jansen
Iran Malfitano
Jaffar Bambirra
Jon Vlogs
José Aldo
José Loreto
LD Júnior
Léo Biteco
Léo Macaé
Ludmilla
Marcelo Melo
Márcio Kieling
Matheus Gonze
Matteus Alegrette
MC Maneirinho
MC Smith
Negrete
Nicola Siri
Nicolas Prattes
Olivinha
Pedro Lamin
Poze
Rafael Gualandi
Rafael Vitti
Rayel Andrade
Ricardo Pereira
Romulo Estrela
Ruan Aguiar
Sylvinho Blau Blau
Xamã
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre o Jogo das Estrelas
✅ FICHA TÉCNICA
📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: SporTV
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias