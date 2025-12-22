Jogo da Amizade: evento no Rio reunirá craques e personalidades nesta terça-feira

O Jogo da Amizade, que completa 10 anos em 2025, reunirá craques do passado e personalidades do entretenimento nesta terça-feira (23). No Rio de Janeiro, a festividade contará com as presenças de Edmundo, Júnior Maestro, Cláudio Adão, entre outros. O propósito é mobilizar doações, além, claro, reunir velhos amigos.

continua após a publicidade

➡️ CBF define seleção da Copa do Brasil; veja os nomes

O evento será realizado no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Para entrar é necessário pagar R$ 20,00. Além do futebol, o Jogo da Amizade também contará com uma roda de samba.

Para Octávio Vasconcellos, idealizador e organizador do evento, o próposito do projeto é ajudar as pessoas e brindar a vida.

- Dezembro chegou e nosso Jogo da Amizade está de volta, firme e forte. Finalmente, vamos estar juntos novamente, brindando a vida, os amigos e ajudando a quem precisa. Afinal, agora, mais do que nunca, há muita gente precisando e juntos somos mais fortes - comentou.

continua após a publicidade

Jogo da Amizade (Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os seguintes nomes já estão confirmados: Júnior Maestro, Edmundo, Cláudio Adão, Felipe Adão, Beto, Zé Roberto, Gilberto, Jair Ventura, Zé Ricardo (treinador), Felipe Bastos, Jorginho (beach soccer), Vander Carioca, Marcelinho (vôlei), Thiago Martins, Thierry Figueira, Patrick Oliveira, Rafael Sardão e Rica Perrone, além de outras presenças surpresa.

Confira a programação

16h – Jogo das crianças

17h – Jogo dos amigos

18h – Jogo das estrelas

Após os jogos – Roda de samba