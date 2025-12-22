menu hamburguer
Jogo da Amizade: evento no Rio reunirá craques e personalidades nesta terça-feira

Festividade conta com ingressos pelo valor de R$ 20,00

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
22:02
Jogo da Amizade (Foto: Divulgação)
imagem cameraJogo da Amizade (Foto: Divulgação)
O Jogo da Amizade, que completa 10 anos em 2025, reunirá craques do passado e personalidades do entretenimento nesta terça-feira (23). No Rio de Janeiro, a festividade contará com as presenças de Edmundo, Júnior Maestro, Cláudio Adão, entre outros. O propósito é mobilizar doações, além, claro, reunir velhos amigos.

O evento será realizado no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Para entrar é necessário pagar R$ 20,00. Além do futebol, o Jogo da Amizade também contará com uma roda de samba.

Para Octávio Vasconcellos, idealizador e organizador do evento, o próposito do projeto é ajudar as pessoas e brindar a vida.

- Dezembro chegou e nosso Jogo da Amizade está de volta, firme e forte. Finalmente, vamos estar juntos novamente, brindando a vida, os amigos e ajudando a quem precisa. Afinal, agora, mais do que nunca, há muita gente precisando e juntos somos mais fortes - comentou.

Jogo da Amizade (Foto: Divulgação)
Jogo da Amizade (Foto: Divulgação)

Os seguintes nomes já estão confirmados: Júnior Maestro, Edmundo, Cláudio Adão, Felipe Adão, Beto, Zé Roberto, Gilberto, Jair Ventura, Zé Ricardo (treinador), Felipe Bastos, Jorginho (beach soccer), Vander Carioca, Marcelinho (vôlei), Thiago Martins, Thierry Figueira, Patrick Oliveira, Rafael Sardão e Rica Perrone, além de outras presenças surpresa.

Confira a programação

16h – Jogo das crianças
17h – Jogo dos amigos
18h – Jogo das estrelas
Após os jogos – Roda de samba

