Evander, ex-Vasco, compara calor do Brasil ao dos Estados Unidos, sede da Copa
Evander está atua pelo FC Cincinnati e está desde 2023 na MLS
Durante o evento de encerramento das atividades do projeto Craque do Amanhã, realizado nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, o meia Evander, ex-Vasco e atualmente no FC Cincinnati, falou sobre o calor nos Estados Unidos, país-sede da próxima Copa do Mundo.
Acostumado a atuar tanto no futebol brasileiro quanto no exterior, o jogador destacou que atletas que jogam no Brasil já lidam com temperaturas elevadas, especialmente no início do ano.
- Acho que os jogadores brasileiros que atuam no Brasil já estão acostumados com as altas temperaturas, principalmente agora no começo do ano, no verão, que é bem intenso. É algo parecido - disse o jogador.
