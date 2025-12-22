menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Evander, ex-Vasco, compara calor do Brasil ao dos Estados Unidos, sede da Copa

Evander está atua pelo FC Cincinnati e está desde 2023 na MLS

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
19:53
Evander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami
imagem cameraEvander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami (Foto: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante o evento de encerramento das atividades do projeto Craque do Amanhã, realizado nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, o meia Evander, ex-Vasco e atualmente no FC Cincinnati, falou sobre o calor nos Estados Unidos, país-sede da próxima Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Confira as últimas movimentações do Mercado da Bola

Acostumado a atuar tanto no futebol brasileiro quanto no exterior, o jogador destacou que atletas que jogam no Brasil já lidam com temperaturas elevadas, especialmente no início do ano.

- Acho que os jogadores brasileiros que atuam no Brasil já estão acostumados com as altas temperaturas, principalmente agora no começo do ano, no verão, que é bem intenso. É algo parecido - disse o jogador.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias