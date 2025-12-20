Jogadores da Ponte Preta entram em greve por falta de pagamento

Os jogadores que fazem parte do elenco da Ponte Preta, atual campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, anunciaram neste sábado (20) que a partir de segunda-feira (22) entram em greve. Os atletas alegam que não receberam as férias e o 13º salário deste ano. Afirmam ainda, que a Macaca está com o pagamento de salários e direitos de imagem atrasados por vários meses. De acordo com a nota divulgada neste fim de semana, em alguns casos, o atraso chega a sete meses.

Ponte Preta vai jogar a Série B em 2026

Neste ano, a Ponte foi a campeã da Série C do Campeonato Brasileiro conquistando o primeiro título nacional da história do clube. A equipe paulista venceu o Londrina por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, garantindo a vaga para disputar a Série B do Brasileirão em 2026. Toró e Élvis marcaram para a equipe do interior de São Paulo. Ainda assim, não foi o suficiente para que as contas da instituição fossem colocadas em dia. Em meados desse ano, as contas bancárias da Ponte Preta foram bloqueadas.

Élvis foi um dos autores dos gols da Ponte Preta na vitória sobre o Londrina (Foto: Divulgação/ Ponte Preta)

Na nota oficial divulgada neste sábado (20), os jogadores da Ponte Preta citam o 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte que permite, de acordo com o documento, ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais inclusive recursa-se a competir quando os salários estiverem em atraso por dois ou mais meses. Leia a íntegra da nota.

'Nós, atletas da AA Ponte Preta, remanescentes da temporada 2025 e os recém-contratados para a temporada 2026, em conjunto, comunicamos que:

Como é de conhecimento da imprensa e torcedores, a maioria dos atletas não recebeu as férias de 2025, 13º salário de 2025, além de diversos meses de salários e direito de imagem em atraso, que em alguns casos chegam a 7 meses sem o devido pagamento.

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais, inclusive recursa-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2 (dois) ou mais meses:

Art 90 -…

5º É lícito ao atleta profissional recursa-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 (dois) ou mais meses.

Assim, comunicamos a diretoria da AA Ponte Preta que, a partir de 22/12/2025, suspenderemos nossas atividades, até que as verbas em atraso sejam regularizadas.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta'

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista de 2026 às 16h (de Brasília) contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 11 do mês que vem.

O Lance! entrou em contato com a Ponte Preta, mas até o fechamento desta reportagem ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto.

