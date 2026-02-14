Flamengo recusa proposta do Atlético-MG por Luiz Araújo

O Flamengo recusou a proposta do Atlético-MG pela contratação de Luiz Araújo. O clube mineiro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões), mas a diretoria rubro-negra não aceitou abrir negociação pelo atacante de 29 anos.

continua após a publicidade

A informação foi divulgada inicialmente pela Band e confirmada pelo ge. Internamente, o Flamengo considera Luiz Araújo um jogador importante para o elenco e já comunicou ao clube mineiro que não pretende vendê-lo neste momento.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo endurece jogo por Luiz Araújo

Apesar de não ser titular absoluto, Luiz Araújo é um dos atletas mais utilizados pelo técnico Filipe Luís. O atacante tem contrato válido até o fim de 2027 e segue nos planos da comissão técnica para a temporada. Segundo apuração do ge e Band, o jogador vê com bons olhos uma possível transferência para o Atlético-MG. O Flamengo, porém, foi definitivo ao rejeitar a investida.

continua após a publicidade

Luiz Araújo chegou ao Flamengo em 2023 por pedido de Jorge Sampaoli e, desde então, acumula 151 jogos, 23 gols e 20 assistências. O interesse do Atlético-MG pelo atacante, porém, foi mantido mesmo após a demissão do treinador na última quinta-feira (12). Na atual temporada, o jogador vinha sendo presença frequente na equipe, alternando entre a titularidade e o banco.

Luiz Araújo durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ Aposte nas partidas do Flamengo no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O jogador desfalcou o time nas últimas três partidas devido a um problema na coxa direita. Recuperado, voltou a treinar e deve ser relacionado para o confronto contra o Botafogo, marcado para este domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

O Atlético-MG, por outro lado, segue ativo na janela de transferências. O clube já anunciou sete reforços: o zagueiro Vitor Hugo, os laterais Renan Lodi e Angelo Preciado, os volantes Maycon e Tomás Pérez, o meia Victor Hugo e os atacantes Alan Minda e Mateo Cassierra.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.