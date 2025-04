Jogador do Sport dispara contra a arbitragem: ‘É triste o que acontece’

Os jogadores do Sport ficaram na bronca com a arbitragem no segundo gol do Vasco na vitória cruz-maltina por 3 a 1 neste sábado (12). Após a partida, Chrystian Barletta desabafou, reclamando da forma como os times do Nordeste são prejudicados pelos árbitros.

- Não adianta nada jogar bem e perder. A gente (Sport) merecia os 3 pontos, porque a gente jogou bem. Mas mais uma vez o VAR decide contra a gente, já não é novidade. Não quero dar desculpas, até porque tomamos 3 gols, mas é uma vergonha. Porque sempre que tem um lance decisivo sempre pesa para o lado dos caras, sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. É triste o que acontece com os times do Nordeste. É triste, porque a gente trabalha a semana inteira para um jogo decisivo como esse - disse Barletta, jogador do Sport.

Jogadores do Sport na partida contra o Vasco (Foto: Paulo Paiva/Sport)

Sport reclama da arbitragem pelo segundo jogo consecutivo

Os rubro-negros do Sport já tinham reclamado da marcação de um pênalti na partida contra o Palmeiras, na penúltima rodada da competição. O Comissão de Arbitragem da CBF, em parecê do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), confirmou que houve erro no lance.

- O defensor toca claramente a bola e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. O contato é acidental, consequentemente, a bola atinge a perna direita do atacante, desequilibrando-o e causando a queda, uma situação clara para o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo - disse o parecer.