Falta? PC Oliveira analisa atuação do VAR em gol polêmico de Vegetti, do Vasco

O segundo gol de Vegetti para o Vasco contra o Sport, em São Januário, levantou dúvidas por conta da disputa do atacante com o zagueiro. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado para o VAR para revisar o lance e validou o gol. PC Oliveira, comentarista de arbitragem, discordou da decisão de juiz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão do Premiere, o narrador, Gustavo Villani, contou que PC Oliveira discordou da decisão de Wilton. O comentarista teria dado falta de Vegetti no lance do gol do Cruz-Maltino. PC ainda apontou que só conseguiu tomar a decisão após analisar a última imagem de replay da transmissão, e contou que essa imagem não foi disponibilizada na revisão do VAR.

➡️ Atitude de Memphis no pontapé inicial de Palmeiras x Corinthians choca web: ‘Bizarro’

Vasco faz homenagem à Dinamite

Na véspera do aniversário de Roberto Dinamite, que completaria 71 anos neste domingo (13), o Vasco fez uma série de homenagens ao grande ídolo cruz-maltino. Antes de a bola rolar em São Januário, em partida válida pelo Brasileirão contra o Sport, bandeirões com a imagem do ex-jogador, que morreu em janeiro de 2023, vítima de um câncer no intestino, foram erguidos pelos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Bandeiras em alusão ao "Bob", como Dinamite era chamado pelos vascaínos, foram tremuladas no gramado. Os familiares de Roberto, como o filho Rodrigo, estavam presentes.

O uniforme do Vasco na partida contou com uma homenagem para Roberto Dinamite. A peça tinha um patch ao lado do escudo com o rosto do grande ídolo.

continua após a publicidade