Vasco realiza série de homenagens a Roberto Dinamite na partida contra o Sport

Na véspera do aniversário de Roberto Dinamite, que completaria 71 anos neste domingo (13), o Vasco fez uma série de homenagens ao grande ídolo cruz-maltino. Antes de a bola rolar em São Januário, em partida válida pelo Brasileirão contra o Sport, bandeirões com a imagem do ex-jogador, que morreu em janeiro de 2023, vítima de um câncer no intestino, foram erguidos pelos torcedores.

Bandeiras em alusão ao "Bob", como Dinamite era chamado pelos vascaínos, foram tremuladas no gramado. Os familiares de Roberto, como o filho Rodrigo, estavam presentes.

Bandeirão do Vasco em homenagem ao ídolo Roberto Dinamite (Foto: Reprodução)

Um vídeo de Roberto Dinamite foi transmitido no telão do estádio.

Homenagem para Dinamite na camisa do Vasco

O uniforme do Vasco na partida contou com uma homenagem para Roberto Dinamite. A peça tinha um patch ao lado do escudo com o rosto do grande ídolo.

Escalação do vasco

O Vasco encara o Sport com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

