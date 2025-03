Ancelotti ou Jorge Jesus? Zé Roberto aposta em novo técnico da Seleção

Após o anúncio de demissão do técnico Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira, dois nomes caíram na boca do povo para assumir a Amarelinha: Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Jorge Jesus, ex-Flamengo e atualmente no Al-Hilal. Com base nesse tema, o ex-jogador Zé Roberto, em entrevista ao portal "LeoDias", foi favorável à contratação do treinador português.

Segundo Zé Roberto, o Brasil precisa voltar a ser como antes, e para isso, precisa de um novo treinador e jogadores que competem com mentalidade vencedora. No entanto, o ex-jogador afirma que a decisão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, precisa ser o mais rápido possível para não perder tempo durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

- A gente não pode questionar o presidente, Ednaldo Rodrigues, reeleito. O Brasil precisa focar na Copa do Mundo, porque está muito atrasado de um time competitivo, um treinador que acabou durando no cargo muito tempo sem ter uma evolução. As Eliminatórias é uma competição muito difícil, mas a Seleção Brasileira, nesse período de 16 jogos que durou o Dorival, não tivemos uma mudança que os torcedores pediram - disse Zé Roberto, que completou:

- Eu sou a favor do Jorge Jesus. O período que ele trabalhou no Flamengo por dois anos fez um grande trabalho, onde ele está no Al-Hilal contribuído para equipe. Então, de repente escolheria ele.

Seleção Brasileira vive dilema entre Ancelotti e Jorge Jesus para assumir o comando técnico (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Demissão de Dorival após goleada para a Argentina

O trabalho de Dorival Júnior começou a ser questionado logo depois da Copa América do ano passado, disputada nos Estados Unidos. O treinador teve cerca de um mês de trabalho com o grupo de jogadores, mas não conseguiu dar padrão de jogo ao time. Na competição, foram três empates e uma vitória, com eliminação nas quartas de final nos pênaltis, para o Uruguai.

Na sequência, foram oito jogos pelas Eliminatórias, com uma única partida tranquila — a vitória por 4 a 0 sobre o Peru, pela 10ª rodada. Nos demais, três vitórias, dois empates e duas derrotas. A gota d'água foi a goleada por 4 a 1 diante da Argentina.

