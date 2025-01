Jogador deixou o Atlético-MG por estar ‘cansado’ do futebol brasileiro

O atacante Eduardo Vargas deixou o Atlético-MG e acertou com o Nacional, do Uruguai. O chileno chegou a negociar com o Vitória, mas optou por assinar com a equipe que disputará a Libertadores de 2025. Em entrevista ao portal uruguaio "ADN", o atleta de 35 revelou o motivo da escolha: estava cansado do futebol brasileiro.

- Não foi algo que pensei muito (transferência para o Nacional), o meu representante me ligou, me disse que havia aqui uma possibilidade e eu disse "sim". Já estava um pouco cansado de viajar constantemente e de ter muitos jogos seguidos (no Brasil), queria uma mudança de cenário - afirmou.

O chileno encerra uma passagem de cinco anos pelo Atlético-MG. Pelo Galo, foram 167 partidas, 33 gols e 15 assistências, além de títulos como o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021. O atacante também jogou no futebol brasileiro em 2013, quando entrou em campo 37 vezes com a camisa do Grêmio, equipe no qual atuou emprestado pelo Napoli, da Itália.

Vargas deixa o Atlético-MG e é anunciado pelo Nacional

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o Nacional usou a frase "anuncia-se El Loco" para confirmar a contratação de Vargas. O jogador, por sua vez, mandou uma mensagem otimista aos torcedores.

- Queridos "bolsos", estou chegando no país. Esse ano será inesquecível. Mando um abraço a todos - disse Vargas.

Vargas foi apresentado como reforço do Nacional, do Uruguai (Foto: Divulgação / Nacional)

Vice-campeão uruguaio na última temporada, o Nacional está classificado para a próxima Libertadores e aposta na experiência de Vargas para buscar voos mais altos em 2025. Outro nome conhecido do futebol brasileiro na equipe é o venezuelano Rómulo Otero, ex-Santos, Corinthians e Atlético-MG. No Galo, foi companheiro do atacante chileno.

O grande destaque da carreira de Vargas foi a trajetória na seleção chilena. Bicampeão da Copa América (2015 e 2016), o jogador formou dupla de ataque com Alexis Sánchez. O reforço do Nacional disputou 145 jogos, marcou 45 gols e deu sete assistências com a camisa do Chile.