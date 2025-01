Atlético-MG é o terceiro colocado em ranking de clubes da IFFHS

O Atlético-MG ocupa a terceira posição do futebol sul-americano no ranking de clubes divulgado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O desempenho da equipe na temporada 2024, com o título mineiro e o vice da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Galo aparece em 13.o. lugar na lista geral do futebol mundial.

A IFFHS ranqueou 690 clubes, e o Atlético-MG está atrás somente de Botafogo (quinto colocado) e Flamengo (oitavo), entre as equipes da América do Sul. Na lista geral, o Galo ficou à frente de gigantes europeus, como Bayern de Munique, da Alemanha, e dos italianos Juventus e Milan. Para elaborar o ranking, a federação monitora o desempenho das equipes em todo o ano e em todas as competições disputadas.

Disputar a final da Copa do Brasil ajudou o Atlético-MG a ficar em boa posição em ranking da IFFHS (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Brasil é o país com mais times dentro do top 100. Além de Atlético-MG, Botafogo e Flamengo, dez representantes brasileiros estão na lista: São Paulo (29°), Corinthians (30°), Palmeiras (32°), Cruzeiro (42.o), Fortaleza (43°), Bragantino (46°), Internacional, Athletico-PR e Fluminense (empatados em 50°) e Grêmio (76°). No top 20 do ranking, há equipes de apenas cinco países. São seis clubes da Itália, quatro da Inglaterra e da Espanha, três da Alemanha e do Brasil.

A IFFHS apontou o Real Madrid, da Espanha, como o melhor clube do mundo em 2024. O time merengue somou 441 pontos na avaliação e teve boa vantagem sobre os demais times. Bayer Leverkusen e Atalanta, nesta ordem, completaram o top-3, com 384 e 380 pontos, respectivamente.

O que é a IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) foi fundada em março de 1984 em Leipzig, Alemanha, e hoje está registrada em Zurique, Suíça. Mais de 211 países em todo o mundo, de todos os continentes do futebol, estão representados na IFFHS.

A IFFHS tem como objetivo principal a documentação cronológica de resultados do futebol mundial, dados e informações relacionadas ao futebol sobre torneios da FIFA e de confederações, jogos internacionais e nacionais, times, ligas, federações, jogadores e árbitros.