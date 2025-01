Pouco inspirado, o time alternativo do Atlético-MG ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Democrata na noite desta quarta-feira (22), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro. Luann abriu o marcador para os visitantes logo no primeiro minuto, mas Dudu empatou na reta final do primeiro tempo, em partida disputada no Mineirão,

➡️Atlético-MG é o terceiro colocado em ranking de clubes da IFFHS

Como foi o jogo

Depois do empate sem gols com o Aymorés na estreia, o Atlético-MG esperava contar com o Mineirão a seu favor para vencer a primeira no Campeonato Mineiro. Mas o time começou levando um susto: logo no primeiro minuto, a defesa atleticana deu bobeira e a bola sobrou livre na entrada da área para Luann chutar forte e abrir o marcador.

O placar adverso logo de cara deixou nervoso o time alternativo do Atlético-MG, que fez um primeiro tempo de muita luta, mas de pouca inspiração e alguns erros de passe. Tanto foi assim que por pouco o Democrata não chegou ao segundo, em cobrança de falta. Ainda assim, o time alvinegro foi para o vestiário com a igualdade no placar, graças a um cabeceio de Dudu, aos 40.

No segundo tempo, a história do confronto pouco mudou. Mesmo que tenha avançado suas linhas, o Atlético-MG seguiu pouco criativo, e as melhores chances continuaram aparecendo para a equipe visitante. Wallace quase marcou de cabeça aos 13 minutos, mas Gabriel Delfim fez grande defesa. E nem mesmo a entrada de um dos destaques da Copinha, Gabriel Pfeifer, foi suficiente para mudar o panorama do jogo. No fim, o empate acabou sendo justo.

O que vem pela frente

Com o segundo empate na competição, o Atlético-MG é o lanterna do Grupo A do Campeonato Mineiro, com dois pontos. O Democrata, que marcou o primeiro ponto, é o terceiro no Grupo B. Na próximo domingo, o alvinegro da capital joga fora de casa com o Pouso Alegre. Já o Democrata recebe o Tombense

Atlético-MG e Democrata fizeram um jogo de poucas chances no Mineirão (Foto: Daniela Veiga/Atlético)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 DEMOCRATA

2ª RODADA - CAMPEONATO MINEIRO

🗓️ Data e horário: 22 de janeiro de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Luann (1'/1ºT) e Dudu (40'/1ºT)

🟨 Cartão amarelo: Julio César (ATL)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Guilherme Dalla Déa)

Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Julio César; Paulo Vitor, Eric, David Kauã (Índio) e Robert Santos (Gabriel Pfeifer); Lucas Louback (Lucas Daniel) e Luiz Filipe (Alisson).

DEMOCRATA (Técnico: Wladimir Araújo)

Thulio; Lucas Evangelista (Lucas Lima), Antônio Júnior, Lula e Wender; Gustavo Caetano (Marcolino Neto), Luanderson Silva e Luann; Juan Carlos (Café), Marquinhos Brazion (Rodrigo Sabará) e Wallace.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira

4️⃣ Quarto árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira