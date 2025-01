Atlético-MG: técnico vê evolução no time que disputa o Mineiro

O técnico do Atlético-MG que está disputando as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, Guilherme Dalla Déa, não se abate com o segundo empate da equipe em duas partidas: 0 a 0 com o Aymorés, em Ubá, domingo (19), e 1 a 1 com o Democrata-GV, nesta quarta-feira (21), no Mineirão. O treinador viu evolução na jovem equipe que está dirigindo:

continua após a publicidade

- Conseguimos melhorar a mobilidade dos nossos meias para achar espaço no terço final. Houve uma melhora, falta terminar mais as nossas jogadas, mas vi uma equipe que tentou o tempo todo, principalmente sofrendo o gol cedo. Vamos melhorando e tenho certeza que os atletas vão evoluir – analisou.

➡️Pouco inspirado, Atlético-MG empata mais uma pelo Campeonato Mineiro

Para Dalla Déa, os jovens jogadores sentiram o peso de jogar no Mineirão:

- Sete meses atrás, eles estavam aqui na torcida e hoje estavam jogando. Nossos atletas ganham experiência jogo a jogo. Eles vão amadurecer com esses jogos, mas que não percam a responsabilidade e importância. Temos jogadores mais preparados, mas temos a grande maioria sendo preparados. Sentimos a pressão, mas fizemos uma partida dentro do que acredito. Essa questão emocional afetou bastante, jogar em um grande estádio, com essa torcida, foi novidade para eles – afirmou o treinador do Atlético-MG.

continua após a publicidade

Zagueiro Dudu fez o gol de empate do Atlético-MG diante do Democrata-GV, no Mineirão (Foto: Daniela Veiga/Atlético-MG)

Público foi o segundo pior do Atlético-MG no Mineirão desde reinauguração

Apenas 7.300 pessoas foram ao Mineirão para assistir ao empate por 1 a 1 com o Democrata-GV nesta quarta-feira (22). Esse foi o segundo pior público do Galo em uma partida com mandante desde a reinauguração do estádio, em 2013, à frente do registrado na vitória sobre o Internacional por 1 a 0, em 2 de outubro de 2021, pelo Brasileiro (7.166).

Mesmo assim, Guilherme Dalla Déa destacou a participação do torcedor:

- Gostaria de enaltecer nosso torcedor, que esteve apoiando nossos atletas. Ouvia e sentia sinergia, que acho que é muito importante. Nosso torcedor é o 12º jogador. Sempre será assim e, principalmente, com a equipe jovem. Tomamos um gol com 40 segundos e, a partir dali, começamos a fazer o que tínhamos proposto com os atletas nesses dias de trabalho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrenta o Pouso Alegre, domingo (26), às 16h, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG). Essa será a última partida em que o Galo não escalará os titulares no Campeonato Mineiro. A equipe principal retorna dos Estados Unidos no domingo (26), após o amistoso no dia anterior, contra o Orlando City, em Orlando, às 17h (de Brasília).