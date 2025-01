Mercado da Bola: Atlético-MG em busca de mais reforços

O Atlético-MG continua de olho no mercado à procura de reforços para a temporada. O técnico Cuca pediu à diretoria a contratação de, pelo menos, mais três jogadores para reforçar o grupo de 2025. Em conversa informal com jornalistas em Orlando (EUA), onde o time faz pré-temporada, o treinador até deixar escapar as posições para as quais espera a chegada de novos contratados: atacante, meia e zagueiro.

Para o ataque, Cuca quer um jogador que atue pela beirada do campo, pelo lado esquerdo. E para ser titular. Para a meia, seria um jogador com características diferentes das de Gustavo Scarpa. E o zagueiro seria um veloz, diferente dos atuais do elenco. Os nomes, no entanto, estão sendo mantidos em sigilo, tanto pelo treinador quanto pela diretoria.

O Atlético-MG está perto de confirmar a contratação dos atacantes Júnior Santos e Cuello – o ex-jogador do Botafogo, inclusive, chegou a Belo Horizonte nesta segunda-feira (20). O clube, no entanto, decidiu que nenhum dos dois jogadores seguirão para Orlando (EUA), já que o período de atividades nos Estados Unidos termina no sábado (25), com o jogo contra o Orlando City, às 17h (de Brasília).

Até o momento, o Galo contratou apenas três jogadores para a temporada: os volantes Gabriel Menino e Patrick, que chegaram do Palmeiras, e o lateral-direito Natanael, ex-Coritiba. O clube perdeu oito jogadores nesta janela de transferência: Paulinho, Zaracho, Battaglia, Vargas, Mariano, Alan Kardec, Maurício Lemos e Matheus Mendes.

Jogadores do Atlético continuam a pré-temporada em Orlando (EUA), debaixo de muito frio (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Jogadores do Atlético-MG vão a jogo do Orlando Magic, pela NBA

A pedido do técnico Cuca, nesta quinta-feira (23), os jogadores do Atlético-MG assistirão ao jogo entre Orlando Magic e Portland Trail Blazers, pela NBA, em Orlando (EUA). A partida faz parte da mais uma edição do Brazil Night 2025 e terá também show do cantor brasileiro Thiaguinho.

Nesta quarta-feira, os jogadores treinam pela manhã no CT do Orlando City e, à tarde, passearão no parque da Universal Studios.



Pelo Mineiro, time alternativo do Atlético-MG joga no Mineirão

Enquanto os titulares seguem a pré-temporada nos Estados Unidos, o time alternativo entra em campo nesta quarta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Galo enfrenta o Democrata-GV, às 19h, no Mineirão – a Arena MRV continua as obras para a mudança do gramado natural para o sintético.

Na primeira rodada, a equipe, que tem como base o Sub-20 do Atlético-MG e é dirigida por Guilherme Della Déa, empatou por 0 a 0 com o Aymorés, em Ubá. O Democrata-GV foi derrotado pelo Villa Nova por 1 a 0, em Governador Valadares.