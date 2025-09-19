João Vieira pede ‘concentração máxima’ ao Vila Nova em confronto direto contra o Athletico

O volante João Vieira ainda acredita no acesso do Vila Nova e coloca o confronto direto contra o Athletico como decisivo para manter a esperança. O Tigre visita o Furacão no domingo (21), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 27ª rodada da Série B.

O time paranaense vem embalado com quatro vitórias seguidas e cinco jogos de invencibilidade. A última derrota foi por 4 a 2 para o Criciúma, em 11 de agosto.

Já a equipe goiana não vence há quatro jogos, com três empates consecutivos, sendo dois em casa. A vitória mais recente foi por 2 a 0 no clássico contra o então líder Goiás, no estádio OBA, em 16 de agosto. Como visitante, o último triunfo aconteceu diante do lanterna Paysandu por 1 a 0, em 11 de agosto, com gol de João Vieira.

- Sabemos da força do Athletico, principalmente dentro de casa e do momento que estão vivendo. Temos que estar ao máximo concentrados e focados pra neutralizar os pontos fortes deles. E muito comprometimento, entrega e organização pra buscar os três pontos - afirmou.

O volante retornou ao time titular no empate em 1 a 1 com o Remo, assim como o goleiro Halls e o atacate Gabriel Poveda. O técnico Paulo Turra aprovou a atuação, mesmo com o tropeço, e deve repetir a escalação.

A diferença do Vila Nova, 10º colocado, para o Athletico, sexto, é de apenas três pontos: 36 contra 39. Já a Chapecoense, que abre o G-4, possui 41 pontos. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tigre tem 7,6% de chance de subir.

João Vieira em Vila Nova 1x1 Remo, no estádio OBA. Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Provável escalação do Vila Nova contra o Athletico