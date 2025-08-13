João Vieira marca o primeiro gol pelo Vila Nova e mira clássico contra o Goiás

O volante João Vieira marcou o primeiro gol com a camisa do Vila Nova e garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Paysandu, na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B. O jogador comemorou o feito e já vislumbra o clássico contra o Goiás para se aproximar do G-4.

Aos 28 do segundo tempo, Dodô encontrou bom passe na ponta direita para André Luís, que olhou e cruzou na área. João Vieira pegou de primeira e acertou o canto direito do goleiro.

- Sentimento é o melhor possível. Eu estava procurando esse gol, faltava chegar mais na área também e ele veio no momento certo. Fui feliz. Agradecer e bola para frente que vai dar tudo certo. Eu sigo fazendo minha parte com regularidade, já completei mais de 40 jogos - afirmou.

O Vila Nova vinha de derrota por 2 a 1 para o Coritiba, em jogo que ficou com um a mais por 60 minutos dentro de casa. O revés resultou na demissão do técnico Luizinho Lopes.

Paulo Turra assumiu e conseguiu encerrar uma invencibilidade de nove jogos do Papão, com quatro vitórias e cinco empates. O Tigre se manteve na nona colocação, com 30 pontos, mas diminuiu a distância para a Chapecoense, que abre o G-4, de seis para quatro pontos.

- Muito bom o trabalho. O professor Paulo tem a maneira de trabalhar e abraçamos a ideia. Sabíamos que seria diferente dos dois últimos trabalhos que havíamos pegado. Feliz que saímos com a vitória nesta estreia dele, dá confiança para ele e para o nosso grupo, pois estávamos precisando - completou.

Vindo do Paysandu, João Vieira conquistou o Campeonato Goiano pelo Vila Nova após 19 anos de jejum. Ao todo, ele fez 41 partidas, sendo 37 como titular, e marcou um gol.

João Vieira, em treino do Vila Nova. Foto: Beto Corrêa/VNFC

Vila Nova faz clássico contra o líder

O Vila Nova volta a campo contra o Goiás no sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 22ª rodada. O rival é o líder da Série B, com 41 pontos.

Além de tentar encostar no G-4, o Tigre defenderá uma invencibilidade de sete jogos em casa no clássico, com quatro vitórias e três empates. A última derrota para o Esmeraldino aconteceu em 24 de fevereiro de 2019, pelo Campeonato Goiano, por 1 a 0.

- Jogo à parte. Faz um tempo que eles não nos vencem e espero que a gente mantenha essa hegemonia no final de semana. Sabemos que será difícil. O Goiás vem muito bem, mas temos que fazer nossa parte diante do nosso torcedor e fechar os três pontos - finalizou.