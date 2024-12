Jean Lucas contribuiu diretamente com 11 pontos para classificação do Bahia à Libertadores

Em seu segundo ano sob a gestão do Grupo City, o Bahia teve sua melhor participação na história do Brasileirão dos pontos corridos, com 53 pontos, e conquistou uma vaga de volta à Copa Libertadores da América após 36 anos. Uma das grandes contratações para 2024, o volante Jean Lucas se identificou rapidamente com o novo clube, teve a temporada mais artilheira da carreira e contribuiu diretamente com 11 pontos para a campanha do Esquadrão de Aço no campeonato.

continua após a publicidade

+ Palmeiras fecha com Facundo Torres, primeiro reforço para 2025

Aos 26 anos de idade, o jogador carioca terminou o Brasileirão empatado com Gerson, do Flamengo, como o volante com mais participações em gols na competição. Cada um contribuiu com 6 assistências e 3 gols de sua equipe. Das nove participações em gols de Jean na Série A deste ano, seis impactaram diretamente na conquista de 11 pontos para o Bahia.

- Eu me sinto privilegiado por defender essa camisa, essa instituição e essa torcida. O baiano é diferente, ainda mais com o Bahia. Foi um ano muito puxado, mas muito bom também. Só tenho a agradecer a todos e me sinto muito orgulhoso por ter ajudado o Bahia a fazer uma grande campanha - afirmou o jogador, presente em 36 das 38 rodadas da competição.

continua após a publicidade

- Admito que foi um desafio muito grande estar em campo em tantos jogos, tive que ir até o meu limite físico, mas com muito trabalho e apoio, deu certo, graças a Deus. Hoje é muito prazeroso olhar pra trás com a certeza de que entreguei tudo o que era possível para ajudar a equipe - completou Jean Lucas, o atleta do elenco que mais atuou em 2024, com 4.846 minutos em 61 jogos.

Em toda a temporada, o meio-campista teve participação em 15 gols pelo Bahia, tendo marcado 9 vezes, além de dar 6 assistências. Ao lado de Fernandinho, do Athletico-PR, ele foi o volante que mais participou de gols em 2024 no Brasil, se computadas todas as competições.

continua após a publicidade

+ CBF divulga os potes do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025

Veja os números de Jean Lucas no Brasileirão