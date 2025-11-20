menu hamburguer
Jair Ventura analisa disputa entre Vitória e Santos contra a degola: 'Neymar é gênio'

Treinador comenta reta final do Brasileirão e elogia camisa 10 do Peixe

20/11/2025
Neymar beija o escudo após fazer gol do Santos contra o Mirassol (Foto: Mauricio De Souza/AGIF / Gazeta Press)
O técnico do Vitória, Jair Ventura, rasgou elogios ao atacante Neymar, do Santos, ao comentar sobre a briga das duas equipes contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto separa baianos e paulistas na parte de baixo da tabela de classificação nesta reta final de temporada.

- Neymar é um gênio. A gente sabia que ele ia levar o Santos para outro patamar. A gente tem que mirar sair, quem vai entrar eu não sei. Se vai ser Santos ou Inter. A gente tem que fazer nossa pontuação. Vamos dar a vida para permanecer na Série A - afirmou Jair Ventura, após o empate sem gols com o Palmeiras, nesta quarta-feira (19), no Allianz Parque.

O Vitória, atualmente, tem 36 pontos e é o 17° colocado no Brasileirão, ou seja, o primeiro time do Z4. Com apenas um ponto a menos que o Peixe, busca sair da situação incômoda na próxima rodada, e disse que o campeonato também é marcado por equipes com dificuldades financeiras.

- Nosso campeonato é o das equipes que têm dificuldades financeiras. Palmeiras e Flamengo estão se encaminhando para um Real Madrid e Barcelona aqui no Brasil. Então, é cada vez mais difícil jogar contra essas equipes - finalizou o treinador.

Jair Ventura orienta jogadores do Vitória no Allianz Parque (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar)

