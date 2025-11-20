Neymar desabafa após pênalti cometido e empate entre Santos e Mirassol
Atacante marcou gol do Peixe, mas causou penalidade que resultou no empate
O atacante Neymar, autor do gol do Santos e responsável pelo pênalti que resultou no empate, utilizou suas redes sociais para lamentar o resultado contra o Mirassol. A partida foi disputada nesta quarta-feira (19) na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
"Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato.... Demos de tudo para tentar a vitória e acho que merecíamos muito. Parabéns a equipe e a torcida que fez mais uma vez uma festa linda. Seguimos juntos nessa etapa final, cada ponto, cada detalhe será importante. Obs: desculpem pelo pênalti... há tantos critérios diferentes que nem sei o que dizer, só aceitar. A luta não para, vamos Santos!!"
Neymar marca, comete pênalti e Santos empata com Mirassol em 1 a 1
Lutas opostas:
Na tabela de classificação, o Santos ocupa a 16ª posição com 37 pontos, apenas um à frente do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, está em quarto lugar com 60 pontos, com vaga praticamente garantida na Libertadores da próxima temporada.
Próximos jogos:
O próximo compromisso do Santos será na segunda-feira (24), às 21h (horário de Brasília), contra o Internacional, em confronto direto pela permanência na primeira divisão. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, acontecerá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional também soma 37 pontos e está na 15ª colocação.
