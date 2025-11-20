menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Neymar desabafa após pênalti cometido e empate entre Santos e Mirassol

Atacante marcou gol do Peixe, mas causou penalidade que resultou no empate

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
08:17
Neymar conversa com árbitro durante Santos x Mirassol (Foto: Giuliano Rodrigues/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraNeymar conversa com árbitro durante Santos x Mirassol (Foto: Giuliano Rodrigues/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Neymar, autor do gol do Santos e responsável pelo pênalti que resultou no empate, utilizou suas redes sociais para lamentar o resultado contra o Mirassol. A partida foi disputada nesta quarta-feira (19) na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

📲Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

"Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato.... Demos de tudo para tentar a vitória e acho que merecíamos muito. Parabéns a equipe e a torcida que fez mais uma vez uma festa linda. Seguimos juntos nessa etapa final, cada ponto, cada detalhe será importante. Obs: desculpem pelo pênalti... há tantos critérios diferentes que nem sei o que dizer, só aceitar. A luta não para, vamos Santos!!"

Neymar comemorando gol do Santos contra o Mirassol(Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
Neymar marca, comete pênalti e Santos empata com Mirassol em 1 a 1 (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Neymar marca, comete pênalti e Santos empata com Mirassol em 1 a 1

Lutas opostas:
Na tabela de classificação, o Santos ocupa a 16ª posição com 37 pontos, apenas um à frente do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, está em quarto lugar com 60 pontos, com vaga praticamente garantida na Libertadores da próxima temporada.

continua após a publicidade

Próximos jogos:
O próximo compromisso do Santos será na segunda-feira (24), às 21h (horário de Brasília), contra o Internacional, em confronto direto pela permanência na primeira divisão. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, acontecerá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional também soma 37 pontos e está na 15ª colocação.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias