Santos perde zagueiro para duelo contra o Internacional

O Santos terá uma baixa importante para o duelo contra o Internacional, marcado para a próxima segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Zé Ivaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogador santista foi advertido no empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro. O lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando Zé Ivaldo cometeu falta em Lucas Ramón para impedir o ataque adversário em casa.

Com a baixa confirmada na partida importante, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve promover a entrada de Luan Peres ao time titular. O defensor, poupado na vitória contra o Palmeiras na penúltima rodada, foi relacionado contra o Mirassol, mas não saiu do banco de reservas.

Em contrapartida, Alexis Duarte retorna ao time do Peixe. O paraguaio foi desfalque nos dois últimos jogos por estar com sua seleção na Data Fifa.

O Santos ainda luta contra o rebaixamento. A equipe paulista tem 37 pontos e ocupa a 16ª posição na tabela, ou seja, o primeiro time fora da degola do Brasileirão neste momento. Apesar de fora do Z4, está na frente do Vitória por apenas um ponto e não pode vacilar na próxima rodada.

