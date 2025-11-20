Vojvoda aponta erros do Santos diante do Mirassol e projeta reta final do Brasileirão

O empate do Santos diante do Mirassol por 1 a 1, na última quarta-feira (19), frustrou a torcida santista na Vila Belmiro. O jogo se desenhava para a segunda vitória consecutiva da equipe, especialmente pelo fato de Neymar ter marcado aos três minutos de partida.

No entanto, foi também por causa de um pênalti cometido pelo camisa 10, no segundo tempo, que o rival empatou com Reinaldo.

O resultado deixa o Santos a um ponto da zona do rebaixamento, já que o Vitória arrancou um empate sem gols com o Palmeiras, em pleno Allianz Parque.

Em entrevista coletiva realizada após o jogo, Juan Pablo Vojvoda apontou o que tem gostado na equipe santista. Ele soma apenas três vitórias em 14 partidas no comando do Peixe, além de sete empates e quatro derrotas.

— Precisamos seguir com o que estamos fazendo bem, como, por exemplo, a produção. Estamos criando situações de gol. Não podemos deixar isso de lado. Isso está dando certo, estamos criando. Agora, temos que melhorar a efetividade. Como melhoramos? Blindando a confiança, caprichando um pouco mais. Isso é treinado. Temos que dar confiança. Insistam, continuem, tenham ambição. É continuar, insistir e confiar — explicou.

Reinaldo empata de pênalti para o Mirassol no duelo contra o Santos. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

O que vem pela frente?

Em entrevista coletiva, o argentino ainda afirmou que está ciente da grave situação do time na tabela e que a equipe precisará ser forte.

— Vamos para Porto Alegre sabendo da nossa situação. Vamos esperar o jogo deles amanhã. Temos que planejar bem. Todos vão ter que responder. É um momento em que vamos precisar ser fortes — disse.

O próximo adversário do Santos será o Internacional, que entra em campo nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão. Para esta partida, o zagueiro Zé Ivaldo está suspenso e deve ser substituído por Luan Peres.