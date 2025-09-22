Jacy sai machucado, e Coritiba protesta contra a arbitragem por possível pênalti

O Coritiba protestou contra a atuação do árbitro Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS) na derrota por 1 a 0 para o América-MG no domingo (21), na Arena Independência, pela 27ª rodada da Série B. O zagueiro Jacy saiu machucado, e o Coxa reclamou de um possível pênalti no lance.

A principal reclamação alviverde é na jogada que ocorre no fim do jogo. Após cruzamento na área, Jacy disputou uma bola aérea com o goleiro Gustavo e caiu no gramado com um ferimento na testa.

A árbitra de vídeo, Charly Wendy Straub Deretti, chamou o juiz para revisão na cabine do VAR e orientou sobre "o contato faltoso" do arqueiro com o defensor. Após seis minutos de análise, o árbitro optou por não marcar a penalidade por entender Gustavo, do Coelho, tocou primeiro na bola antes de acertar Jacy.

- É complicado. Já falei isso uma vez e vou repetir. No começo do ano, eles vêm aqui e explicam as regras, aí chega aqui cada árbitro tem um critério. Não dá pra entender, é só ver que a cabeça tá machucada. Ele falou que o contato não foi suficiente pra ser pênalti. Então, eu não sei qual tem que ser o contato pra marcar - desabafou Jacy, em entrevista à rádio Transamérica.

Depois da derrota, o Coritiba usou as redes sociais para reclamar do lance nos acréscimos do segundo tempo. Além disso, o dirigente William Thomas foi à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (22) para pedir um posicionamento.

Confira nota oficial do Coritiba contra a arbitragem

"O Coritiba vem a público manifestar-se de forma oficial e institucional a respeito dos acontecimentos da partida.

Mais uma vez, decisões de arbitragem tiveram influência direta no resultado final e se somam a uma sequência de erros sucessivos que vêm prejudicando de maneira significativa o desempenho da nossa equipe.

Assim como já ocorreu em jogos anteriores, contra o Atlético-GO, contra o Remo e em outras partidas, o clube estará presente na reunião técnica da CBF nesta segunda-feira, exigindo respostas e responsabilização.

Não aceitaremos que falhas reiteradas de arbitragem comprometam o trabalho desenvolvido por nossos atletas, comissão técnica e diretoria. Nossa posição seguirá firme: cobraremos da CBF e de sua Comissão de Arbitragem mais qualidade, competência e seriedade nas decisões.

O Coritiba reafirma ao seu torcedor que não permanecerá inerte diante das injustiças.

Novamente, estaremos frente à CBF para questionar e exigir providências.

𝘞𝘪𝘭𝘭𝘪𝘢𝘮 𝘛𝘩𝘰𝘮𝘢𝘴 - 𝘏𝘦𝘢𝘥 𝘌𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘰 𝘊𝘰𝘳𝘪𝘵𝘪𝘣𝘢".

Miguelito comemora gol em América-MG 1x0 Coritiba, pela Série B. Foto: Mourão Panda/América

Coritiba na Série B

O Coxa é o vice-líder da Série B, com 47 pontos, um ponto abaixo do Goiás. A diferença para o Athletico, primeiro time fora do G-4, é de cinco pontos.