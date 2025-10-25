menu hamburguer
Fluminense

Fluminense paga parte de suas dívidas trabalhistas em leilão; entenda

Tricolor consegue economia de R$ 1 milhão

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
09:16
Atualizado há 1 minutos
Sede social do Fluminense, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro (Foto: Nelson Perez / FFC)
Sede social do Fluminense, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro (Foto: Nelson Perez / FFC)
O Fluminense quitou mais uma parcelas das dívidas trabalhistas inscritas no Regime Centralizado de Execuções (RCE) - forma especial criada pela Justiça do Trabalho para ajudar os clubes a organizarem e pegarem seus débitos de forma controlada-, nessa sexta-feira (24). O Tricolor pagou R$ 10 milhões em um leilão promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para liquidar à vista dívidas com credores que dessem deságio, e conseguiu 30%. A informação é do "Ge".

Dessa forma, o time carioca zerou aproximadamente R$ 4 milhões do saldo devedor no RCE, com economia de R$ 1 milhão. O restante dos R$ 10 milhões investidos no leilão serão utilizados futuramente para firmar acordos similares com outros credores.

Sede social do Fluminense em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro (Foto: Nelson Perez / FFC)

Dívidas do Fluminense

O Fluminense acumulou dívidas trabalhistas durante anos, inscritas no RCE para que sejam enfim quitadas. São débitos com ex-jogadores tricolores e outros funcionários.

Sobre o RCE

O Regime Centralizado de Execuções (RCE) foi criado junto com a Lei da SAF, e o Fluminense conquistou o direito de participar no começo de 2022. Antes, cada ex-funcionário ou jogador podia cobrar a dívida separadamente. Na época, os clubes frequentemente eram penalizados com bloqueios de contas ou penhoras. Agora, a Justiça junta todos os débitos em um processo centralizado para organizar os pagamentos. O RCE, portanto, é uma espécide de acordo coletivo mediado pela Justiça Trabalhista.

