Irmão de Moscardo brilha e Corinthians elimina o Santos no Paulista Sub-15
Timão vence nos pênaltis e confirma vaga entre os semifinalistas
O Corinthians está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista Sub-15. Na manhã deste sábado (1), na Fazendinha, o time alvinegro venceu o Santos por 3 a 1 nos pênaltis após novo empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Assim como no jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, o gol corintiano no tempo normal foi marcado por Gabriel Moscardo, irmão de Gustavo Moscardo.
O técnico Edu Vergueiro escalou a equipe com: Matheus; Kaio Wisley, Caio Manuel (Marcelo), Arthur Couto e Rafael Luiz; Lucas Lopes (Medina), Leo Saraiva e Leo Rodrigues; Felipe Enzo (Rhyan Ladeira), Morelli (Luan Banhado) e Moscardo (Thiago Coelho). Abnner, Splichal, Juan Carlos e Igor Macedo ficaram à disposição, mas não atuaram.
Já o Peixe entrou em campo com: Henrique Braz; João Gumbys, Felipe Gustavo, João Miguel e Lucas Gomes; Tiago Barros, Nicolas Paulino e Caíque Silva; Arthur Lima, Leo Salin e Ravi.
Como foi o jogo?
A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando em busca de espaços. A primeira chance foi santista, em cruzamento perigoso pela direita aos sete minutos. Pouco depois, aos dez, o Corinthians abriu o placar: Rafael Luiz cruzou da esquerda, Kaio Wisley ajeitou no segundo pau e Moscardo completou para as redes, colocando o Timãozinho em vantagem.
O duelo seguiu disputado principalmente no meio-campo, com poucas oportunidades claras. Aos 25 minutos, o Santos chegou ao empate com Ravi, deixando tudo igual na Fazendinha.
Na etapa final, o Corinthians pressionou em busca da vitória. Logo aos seis minutos, Moscardo cabeceou com perigo, e, aos 16, Morelli parou em boa defesa do goleiro santista. Apesar do domínio corinthiano, o placar não se alterou, levando a decisão da vaga para as cobranças de pênalti.
Nas penalidades, Rhyan Ladeira e Rafael Luiz converteram para o Timão, enquanto o Santos desperdiçou três cobranças com Tiago Barros, Julio Cesar e Arthur Lima.
Coube a Leo Rodrigues definir a classificação: em cobrança segura, deslocou o goleiro e garantiu o triunfo por 3 a 1, confirmando o Corinthians nas semifinais do Paulista Sub-15.
