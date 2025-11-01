Veja provável escalação do Grêmio para enfrentar o Corinthians

O Grêmio está pronto para o duelo contra o Corinthians, neste domingo (01), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na manhã deste sábado, o Tricolor realizou o último treinamento no CT Luiz Carvalho e, no início da tarde, embarcou do Aeroporto Salgado Filho com destino à capital paulista.

As atividades iniciaram com os atletas se apresentando ao departamento de fisioterapia para trabalhos de pré-treino. Logo depois, o plantel foi aos campos do Centro de Treinamento para os últimos ajustes no trabalho tático.

Antes disso, os atletas de linha realizaram o aquecimento junto à equipe de preparação física, sob supervisão de Flávio de Oliveira, Rogério Dias e seu auxiliar Marcel Cardozo. Os arqueiros participaram das dinâmicas iniciais com o treinador de goleiros Mateus Famer e seu auxiliar Everson Pereira.

Após as ativações e aquecimento, o elenco se reuniu com a comissão, liderada pelo técnico Mano Menezes, que passou as orientações para o trabalho tático e ealizou os últimos ajustes pontuais.

A provável escalação do Grêmio é: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.

Mano Menezes tenta ajustar o Grêmio em meio aos desfalques (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Desfalques confirmados

Para o confronto diante do Corinthians, o técnico Mano Menezes lida com uma lista extensa de desfalques: Balbuena, que se recupera de uma fratura no tornozelo direito; Braithwaite, em tratamento após cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo; João Pedro, com trombose no ombro direito; Rodrigo Ely, que passou por cirurgia no joelho esquerdo; além de Villasanti e Willian, com lesões no joelho esquerdo e no pé direito, respectivamente. A tendência é que todos retornem aos gramados apenas em 2026.

Além deles, Marcos Rocha segue em processo de recuperação de uma lesão muscular e também deve ficar fora da partida.