O goleiro Hugo Souza está de volta aos jogos do Corinthians após se recuperar de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo. A tendência é que o camisa um seja titular no confronto diante do Grêmio, marcado para este domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O goleiro valorizou o esforço do departamento médico e a importância da sequência positiva da equipe no Campeonato Brasileiro, demonstrando entusiasmo com o retorno aos gramados.

— Estou muito feliz por estar de volta. Graças a Deus e ao departamento médico, que fizeram um trabalho incrível, eu voltei antes do esperado. Isso é fruto de trabalho e dedicação. Quero ajudar o time a conquistar a terceira vitória seguida. Precisamos dessa sequência para almejar coisas grandes no campeonato. Espero continuar ajudando como sempre. Eu amo estar em campo, eu amo vestir essa camisa. É dessa forma que eu vou encarar mais um jogo — disse Hugo Souza.

Por outro lado, o time não contará com os meio-campistas José Martinez, Raniele e Breno Bidon. Os dois primeiros cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto o último foi expulso diante do Vitória.

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos em 30 jogos no Brasileirão. O time venceu dez partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 gols marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.

No histórico recente, Corinthians e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro turno, na Arena do Grêmio, com gol de Breno Bidon. Em 2024, na Neo Química Arena, houve empate em 2 a 2, e na última rodada, em Porto Alegre, o Timão venceu por 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay.