Crespo deve mudar São Paulo para tentar manter invencibilidade contra o Grêmio no Morumbis

O São Paulo entrará em campo na noite desta quarta-feira (11) para enfrentar o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida em casa, o técnico Hernán Crespo deve fazer mudanças na equipe em relação ao último jogo, válido pelo Paulistão.

Na vitória sobre o Primavera, no último sábado, o treinador poupou titulares como Luciano, Calleri e Danielzinho e deve fazer novas mudanças na equipe para esta partida. O time, aliás, está invicto há quatro jogos, contando os dois campeonatos, e busca embalar na temporada para deixar para trás a crise que ronda o clube.

Contra o Grêmio, no Morumbis, o São Paulo tem uma longa invencibilidade: mais de 12 anos. A última derrota do Tricolor Paulista para o Gaúcho foi em 29 de setembro de 2013, pela 24ª rodada daquele Brasileirão, quando Eduardo Vargas fez o gol da vitória dos visitantes na vitória por 1 a 0.

Desde então, as equipes se enfrentaram outras 12 vezes no estádio do time paulista, que tem um aproveitamento com seis vitórias e seis empates.

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Maik, Sabino, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas (Bobadilla); Luciano e Calleri.

Últimos confrontos entre São Paulo x Grêmio no Morumbis:

SAO 2x1 GRE - Brasileirão 2025

SAO 1x0 GRE - Brasileirão 2024

SAO 3x0 GRE - Brasileirão 2023

SAO 2x1 GRE - Brasileirão 2021

SAO 0x0 GRE - Copa do Brasil 2020 (Semifinal)

SAO 0x0 GRE - Brasileirão 2020

SAO 0x0 GRE - Brasileirão 2019

SAO 1x1 GRE - Brasileirão 2018

SAO 1x1 GRE - Brasileirão 2017

SAO 1x1 GRE - Brasileirão 2016

SAO 2x0 GRE - Brasileirão 2015

SAO 1x0 GRE - Brasileirão 2014

