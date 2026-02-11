Saldivia cresce no Vasco e acirra disputa com Cuesta no lado direito da zaga

A boa atuação de Alan Saldivia na vitória do Vasco sobre o Botafogo acirrou a disputa por posição no lado direito da zaga cruz-maltina. Contratado nesta temporada a pedido de Fernando Diniz, o zagueiro uruguaio vem ganhando espaço aos poucos e já se tornou uma "dor de cabeça positiva" para o treinador, ameaçando a titularidade de Carlos Cuesta, dono da posição desde que chegou ao clube, no meio de 2025.

Saldivia chegou ao Vasco no início do ano com o aval de Diniz, que já havia tentado sua contratação em outras oportunidades, inclusive quando comandava o Fluminense. O treinador sempre destacou o perfil do defensor, principalmente por conta da qualidade na saída de bola. Em 2026, o uruguaio soma quatro jogos, sendo três como titular, com números que chamam atenção principalmente na posse de bola e na leitura defensiva: 94% de acerto nos passes, 6,3 bolas recuperadas por jogo e média de 4,8 cortes por partida.

Do outro lado, Carlos Cuesta segue sendo uma peça importante no elenco. Apesar das críticas recebidas após a final da Copa do Brasil de 2025, especialmente por uma falha no segundo gol do Corinthians, o colombiano manteve prestígio internamente. No início de 2026, o Vasco exerceu a cláusula de compra junto ao Galatasaray e investiu 1,5 milhão de euros para manter o jogador, com opção de aquisição definitiva fixada em 5,75 milhões de euros que pode ser executada ao final da temporada. Em campo, Cuesta disputou cinco partidas na temporada, marcou um gol e deu três passes decisivos, além de apresentar maior eficiência nos duelos aéreos (50%).

Com Fernando Diniz rodando bastante o elenco neste começo de temporada, a tendência é que a disputa siga aberta. A concorrência direta no setor aumenta o nível da zaga vascaína e dá ao treinador diferentes alternativas para a sequência de 2026.

Fernando Diniz na partida entre Flamengo e Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

