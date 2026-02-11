menu hamburguer
Saldivia cresce no Vasco e acirra disputa com Cuesta no lado direito da zaga

Dupla tem dado uma 'dor de cabeça positiva' para Diniz neste começo de temporada

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
06:10
Vasco Cuesta e Saldivia
imagem cameraCarlos Cuesta e Alan Saldivia são as opções para o lado direito da zaga do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
A boa atuação de Alan Saldivia na vitória do Vasco sobre o Botafogo acirrou a disputa por posição no lado direito da zaga cruz-maltina. Contratado nesta temporada a pedido de Fernando Diniz, o zagueiro uruguaio vem ganhando espaço aos poucos e já se tornou uma "dor de cabeça positiva" para o treinador, ameaçando a titularidade de Carlos Cuesta, dono da posição desde que chegou ao clube, no meio de 2025.

Saldivia chegou ao Vasco no início do ano com o aval de Diniz, que já havia tentado sua contratação em outras oportunidades, inclusive quando comandava o Fluminense. O treinador sempre destacou o perfil do defensor, principalmente por conta da qualidade na saída de bola. Em 2026, o uruguaio soma quatro jogos, sendo três como titular, com números que chamam atenção principalmente na posse de bola e na leitura defensiva: 94% de acerto nos passes, 6,3 bolas recuperadas por jogo e média de 4,8 cortes por partida.

Do outro lado, Carlos Cuesta segue sendo uma peça importante no elenco. Apesar das críticas recebidas após a final da Copa do Brasil de 2025, especialmente por uma falha no segundo gol do Corinthians, o colombiano manteve prestígio internamente. No início de 2026, o Vasco exerceu a cláusula de compra junto ao Galatasaray e investiu 1,5 milhão de euros para manter o jogador, com opção de aquisição definitiva fixada em 5,75 milhões de euros que pode ser executada ao final da temporada. Em campo, Cuesta disputou cinco partidas na temporada, marcou um gol e deu três passes decisivos, além de apresentar maior eficiência nos duelos aéreos (50%).

Com Fernando Diniz rodando bastante o elenco neste começo de temporada, a tendência é que a disputa siga aberta. A concorrência direta no setor aumenta o nível da zaga vascaína e dá ao treinador diferentes alternativas para a sequência de 2026.

Fernando Diniz Vasco Flamengo
Fernando Diniz na partida entre Flamengo e Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

