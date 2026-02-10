Com mudanças, Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória
Em Salvador, a bola rola às 21h30 (de Brasília)
O Flamengo está escalado para a partida contra o Vitória na noite desta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo no Barradão, em Salvador, o técnico Filipe Luís optou por formar o trio de ataque com Paquetá, Cebolinha e Pedro.
São seis mudanças em relação ao time que venceu o Sampaio Corrêa por 7 a 1, quando o treinador poupou alguns atletas. O Rubro-Negro entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Cebolinha e Pedro.
Para o jogo desta terça, o Flamengo não contará com Jorginho e Varela, no departamento médico, assim como Saúl, que se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo. Além disso, Luiz Araújo, que se recuperou de dores musculares, cumpre trabalhos de condicionamento físico.
O Flamengo entra em campo em busca de sua primeira vitória no Brasileirão. Na estreia, perdeu para o São Paulo, fora de casa. Posteriormente, na seguda rodada, no Maracanã, empatou com o Internacional.
Escalação do Vitória para enfrentar o Flamengo
O Vitória encara o Flamengo com: Gabriel, Riccieli, Neris e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Fabri.
✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X FLAMENGO
Campeonato Brasileiro - Terceira rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
