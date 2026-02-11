IA da rodada #3: Tecnologia aponta empate em clássico no Brasileirão

A 3° rodada do Brasileirão guarda grandes emoções para os amantes do futebol. A tabela está tomando forma, e os times que ainda não venceram tem mais uma chance de conquistar sua primeira vitória na competição. O Lance! pediu que a inteligência artifical do Chat GPT palpitasse os resultados da rodada.

De acordo com a ferramenta, os mandantes da 3° rodada terão um amplo domínio sobre os visitantes. Segundo a IA, Cruzeiro, Remo, Internacional, Santos e Vasco seguem sem vencer na competição. O Flamengo abriu a rodada batendo o Vitória por 2 a 1.

São Paulo, Fluminense, Mirassol, Palmeiras e Chapecoense seguem sem perder, segundo o Chat GPT. Já o Bragantino, que nesse momento lidera o campeonato, irá sofrer a sua primeira derrota no torneio.

Veja todos os resultados do Brasileirão pela previsão da IA

Mirassol x Cruzeiro – Empate 1 x 1 Chapecoense x Coritiba – Chapecoense 1 x 0 Atlético-MG x Remo – Atlético-MG 3 x 0 Vasco da Gama x Bahia – Empate 1 x 1 São Paulo x Grêmio – São Paulo 2 x 1 Athletico-PR x Santos – Athletico-PR 2 x 0 Fluminense x Botafogo – Empate 1 x 1 Corinthians x Bragantino – Corinthians 2 x 1 Internacional x Palmeiras – Empate 1 x 1

O destaque da rodada fica com a partida entre Fluminense e Botafogo. O clássico carioca, que será disputado no Maracanã, acabará empatado, de acordo com a ferramenta. Se este resultado se concretizar, ou se o Tricolor conquistar a vitória, Zubeldía seguirá invicto no estádio no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao clube das Laranjeiras, em setembro de 2025, o treinador argentino perdeu apenas uma vez como mandante, para o Vasco, mas o duelo foi válido pela Copa do Brasil.