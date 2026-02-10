Lucas Paquetá completa 100 jogos com a camisa do Flamengo

Lucas Paquetá completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. A marca foi alcançada na partida do time carioca contra o Vitória na noite desta terça-feira (10), em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Contratado nesta janela de transferências, o meio-campista foi revelado pelo Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Em sua primeira passagem pelo Flamengo, Paquetá disputou 96 jogos com a camisa do Flamengo, antes de se transferir para o Milan, da Itália. Neste ano, ele esteve presente nos jogos contra Corinthians, Internacional, Sampaio Corrêa e Vitória.

Paquetá em jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Para contar com Paquetá, o Flamengo pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) ao West Ham, da Inglaterra. A vontade do jogador de retornar ao clube foi fundamental para que o negócio saísse do papel.

continua após a publicidade

Como foi a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá

O Rubro-Negro precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Posteriormente, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Os clubes definiram que o pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028 (2027 e 2028).

+ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.