Atlético-MG aposta em invencibilidade contra o Remo para buscar primeira vitória no Brasileirão

Atlético e Remo voltam a se enfrentar na elite do Campeonato Brasileiro após 32 anos. A partida será disputada nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena MRV, e é válida pela terceira rodada da Série A.

O Galo ainda busca a primeira vitória na competição. Na estreia, empatou com o Palmeiras e, na sequência, foi derrotado pelo Bragantino. Diante desse cenário, a equipe alvinegra aposta no retrospecto positivo e na invencibilidade diante do Remo na Série A para conquistar os três pontos e ganhar confiança no campeonato.

Pela elite do Brasileirão, Atlético e Remo se enfrentaram sete vezes, com ampla vantagem para o clube mineiro: são quatro vitórias do Galo e três empates. O último duelo entre as equipes na Série A ocorreu no Mangueirão, em Belém, quando o Atlético aplicou uma goleada histórica por 6 a 0, com destaque para Reinaldo, autor de quatro gols.

Considerando os confrontos pela Série B e pela Copa do Brasil, os times se enfrentaram outras oito vezes, e o Atlético também leva vantagem. Foram cinco vitórias alvinegras, um empate e duas vitórias da equipe paraense.

No retrospecto geral, Atlético e Remo já se enfrentaram 15 vezes, com nove vitórias do Galo, quatro empates e apenas dois triunfos do Leão do Norte.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 2021, pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogos de ida e volta. Na ocasião, o Atlético levou a melhor e seguiu na competição, que terminou com a conquista do título.

Atlético x Remo pela terceira fase da Copa do Brasil 2021 (Foto: Pedro Souza / Atlético

